Braunschweiger Polizei fasst zwei Automatenknacker

Ein Zeuge hatte in der Nacht zu Donnerstag in der Helmstedter Straße in Braunschweig ungewöhnliche Geräusche auf der Straße gehört und die Polizei verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten. Am Tatort hätten die Beamten festgestellt, dass sich vier Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten.

Täter flüchten zu Fuß

Die Täter flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Zwei wurden demnach gestellt und festgenommen, die anderen Personen konnten zunächst entkommen. Im Nahbereich des Automaten entdeckten die Beamten Diebesgut und Aufbruchwerkzeug. Die gestellten Männer werden nun dem Haftrichter vorgeführt.

red