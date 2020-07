Braunschweig. Erneut ist eine Tankstelle überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Überfall am Donnerstagabend an der Berliner Straße.

Überfall in Braunschweig– Täter bedroht Angestellten mit Messer

Gegen 19.30 Uhr betrat am Donnerstagabend ein Mann eine Tankstelle an der Berliner Straße und bedrohte den 38-jährigen Angestellten mit einem Messer. Der Täter fordert die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld erhalten hatte, floh er in Richtung Nordost, berichten die Beamten.

Täter flieht mit der Beute

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, normale Statur, dunkle Kleidung. Es werde nun geprüft, ob ein Tatzusammenhang mit dem Überfall auf eine Tankstelle am vergangenen Sonntag am Bültenweg (wir berichteten) besteht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des jüngsten Überfalls, sich zu melden. Hier sei besonders interessant, ob jemand ein mögliches Fluchtfahrzeug, insbesondere ein Motorrad, im Nahbereich der Tankstelle gesehen habe. Hinwiese unter (0531) 476-2516.

red