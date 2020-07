Braunschweig. Die Bauarbeiten an den Leitplanken auf der A36 schreiten voran. Ab Montag wird eine Abfahrt gesperrt.

Wegen der Bauarbeiten auf der A36 zwischen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-West wird ab Montag die Anschlussstelle Braunschweig-Heidberg gesperrt. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit.

In der Anschlussstelle kommt es daher zu Sperrungen, so dass vom 20. Juli, 9 Uhr, bis zum 22. Juli, voraussichtlich 15 Uhr, eine Auffahrt in Richtung Halle und eine Abfahrt aus Richtung Braunschweig nicht möglich sind. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

red