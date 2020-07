Braunschweiger Magni-Gemeinde startet die Sommerkirche

Die Kirchengemeinde St. Magni veranstaltet – im achten Jahr – ein Gemeindesommer-Projekt, das von Mitte Juli bis Ende August zum Programm mit Gottesdiensten im Grünen, zu Rad und zu Fuß, an ungewöhnlichen Orten und mit viel konzertanter Musik einlädt. Auftakt ist am Sonntag, 19. Juli, eine Landpartie per Rad nach Hondelage, wo um 11 Uhr ein Gottesdienst im Pfarrgarten der St.-Johannes-Gemeinde beginnt.

Gemeinden werden abgeholt

Startpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Magnikirchplatz. Mit dabei sind auch die evangelischen Kirchengemeinden St. Johannis (Leonhardstraße), Bugenhagen (Gliesmarode) und St. Lukas (Querum), die auf der familienfreundlichen Route über die Dörfer abgeholt werden.

Gottesdienst im Garten

Am Sonntag, 26. Juli, 11 Uhr, lädt ein Gartengottesdienst „für Kleine und Große“ in den Gemeindegarten, Adolfstraße 36, ein. Weitere Termine der Magni-Sommerkirche sind ein konzertanter Abendgottesdienst mit Propsteikantorin Heike Kieckhöfel, Oboe, und Kantor Hanno Schiefner, Orgel, am 2. August, 17 Uhr, und ein Stadtpilgergottesdienst „auf den Spuren eines reisefreudigen Apostels“ mit Pilgerbegleiterin Angela von Schreiber-Stroppe am 16. August, 9.30 Uhr (ab Kirchplatz). Die Sommerkirche endet am 23. August, 11 Uhr, mit einer Andacht auf dem Magni-Friedhof.

Spurensuche in die Barockzeit

Bereits an diesem Samstag, 18. Juli, begibt sich die Gambistin Silke Strauf, begleitet von Gösta Funk, Cembalo, auf eine musikalische Spurensuche in die Barockzeit. Der musikalische Abendsegen beginnt um 18 Uhr in der Magni-Kirche.

Infos: www.magni-kirche.de

