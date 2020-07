Streit um Flohmarkt-Eingang - Senior verletzt Polizisten

Am Ende klickten die Handschellen bei einem Senioren in Braunschweig, der sich zunächst geweigert hatte, den richtigen Eingang zum Flohmarkt zu nutzen, dann das Hausverbot missachtete und schließlich die herbeigerufene Polizei angriff (Symbolbild).

Braunschweig. Ein renitenter Rentner weigert sich in Braunschweig, den richtigen Eingang zum Flohmarkt zu nutzen. Die Polizei kommt. Es eskaliert.

Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es auf dem Braunschweiger Schützenplatz zu einem Polizeieinsatz. Ein 74-jähriger Braunschweiger weigerte sich, den korrekten Eingang zum dortigen Flohmarkt zu benutzen, wie die Braunschweiger Polizei mitteilt. Dieser Eingang befand sich in etwa 50 Metern Entfernung. Der Sicherheitsdienst bat den Mann mehrfach, den richtigen Eingang zu benutzen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als dieser der Aufforderung nicht folgte, machte der

Sicherheitsdienst von seinem Hausrecht Gebrauch und sprach ein Hausverbot aus.

Die Polizei spricht einen Platzverweis aus

Da der Mann nicht gehen wollte, wurde nun die Polizei hinzugezogen. Die Beamten erklärten dem Herrn, der sich weiterhin uneinsichtig zeigte, die Situation. Es wurde nun ein Platzverweis ausgesprochen und angedroht, diesen notfalls auch mit Zwang durchzusetzen.

Der Mann schlägt nach den Armen der Polizisten und hält sich am Treppengeländer fest

Der Braunschweiger, der sich weigerte, dem Platzverweis nachzukommen, wurde jetzt von den Beamten an den Schultern ergriffen und in Richtung Hamburger Straße geführt. Dieser schlug nach den Armen der Polizisten und hielt sich anschließend an einem Treppengeländer fest. Als die Beamten seinen Griff lösen wollten, schlug er erneut zu. Um die Angriffe zu unterbinden, wurde der Mann kontrolliert zu Boden geführt und gefesselt. Nun konnte er ohne weitere Gegenwehr vom Gelände geführt und dann entlassen werden.

Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs

Durch die Schläge verletzte sich ein Polizeibeamter an der Hand und musste im Klinikum behandelt werden. Den 74-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

dpa