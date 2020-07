Meine Follower kenne ich persönlich – sie schreiben Leserbriefe

Nachdem ich am vergangenen Dienstag einen Artikel über eine Influencerin in der Braunschweiger Zeitung gelesen hatte, war meine erste Handlung, im Wörterbuch das Wort „Influencerin“ nachzuschlagen. Der Duden sagt: „Person, die in sozialen Netzwerken besonders bekannt, einflussreich ist und bestimmte Werbebotschaften, Auffassungen o. Ä. vermittelt.“

„Und was ist mit mir?“, fragte ich mich, „bin ich kein Influencer? Gibt es Influencer nur im Internet? Das kann nicht sein.“ Nehmen wir an, das Medienhaus würde dienstags 70.000 Exemplare der Braunschweiger Zeitung drucken, dazu kämen die Abonnenten der digitalen Ausgabe im Netz. Wenn ich diese Zahlen betrachte, kann ich behaupten, dass ich auch ein Influencer bin. Meine Verfolger, sogenannte Follower, kenne ich sogar persönlich. Sie klicken nicht, sie schreiben Leserbriefe. Viele Menschen aus Braunschweig und der Umgebung erzählen, dass sie meine Kolumnen immer lesen. Also, es besteht kein Zweifel, ich bin ein Influencer.

Aber wie soll ich damit mehr Geld verdienen? Ich bekomme zwar von der Zeitung ein Honorar, aber ich brauche Werbepartner, die mich finanzieren. Und wie sollen die Werbepartner bei mir werben? Ich habe zwar eine Webseite, aber ich bin ein real existierender Influencer, dem man auf der Straße begegnet. Es würde sich nicht lohnen, wenn ein Unternehmen auf meiner Webseite für sich wirbt. Ich beschließe, ab sofort, wie ein Sportler, Hemden und T-Shirts zu tragen, worauf verschiedene Firmen ihre Logos anbringen werden. Zusätzlich werde ich Plakate mit Botschaften der Werbepartner drucken lassen, um mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu haben. Wer soll aber Werbepartner werden? Dafür muss ich zuerst die Zielgruppen festlegen. Die Leserbriefe, die ich erhalte, kommen meistens von Senioren. Im Allgemein ist es so, dass Senioren gerne Kuchen essen. Da käme zum Beispiel eine Bäckerei in Frage.

Auf der Straße werde ich von vielen 50-Jährigen angesprochen. Sie wissen zwar nicht immer, an welchem Tag die Kolumne erscheint, aber viele behaupten, sie zu lesen. Für diese Zielgruppe könnte eine Brauerei in Frage kommen. Aber die Brauerei dürfte nur für alkoholfreies Bier werben, sonst fürchte ich, dass Eltern mich nicht grüßen, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind. Ich könnte auch Banken und Versicherungen fragen. Alle Braunschweiger brauchen irgendwann ein Konto oder eine Versicherung. Soweit stehen die Zielgruppen und die möglichen Werbepartner fest. Für das Plakat brauche ich ein Foto. Ich rufe einen Fotografen an und mache mit ihm einen Termin. Am Freitag scheint die Sonne. Das Wetter ist perfekt zum Fotografieren. Ich lasse mich ablichten. Am Samstag bekomme ich die Bilder und traue meinen Augen nicht. Mein Bauch ist besonders hervorgehoben. Woher kommt dieser Bauch? Ich gehe zum Spiegel und stelle mich davor. Ich sehe keinen Bauch. Das muss an dem Fotografen liegen. Dann stelle ich mich seitlich. Ich sehe, dass meine Wirbelsäule nachgegeben hat, ich werde krumm und ein Bauch bildet sich. Wir müssen neue Fotos machen. „Mach dir keine Gedanken“, sagt der Fotograf. Zurzeit sind viele Menschen etwas fülliger geworden. Man spricht von Corona-Pfunden.“ Wir verabreden uns. Ich ziehe meinen Bauch ein und halte die Luft an. Danach schaue ich mir die Bilder nochmal an. Der Bauch ist nicht weg. Der Fotograf sagt, er fotografiere nicht die Schönheit, sondern die pure Natur. Ich solle mir keine Sorgen machen, er werde die Bilder am Computer überarbeiten. Ich möchte keine Retusche. Also, es ist aus, ich suche keine Werbepartner mehr. Ich werde in den nächsten Tagen Fahrrad fahren, turnen und schwimmen, um die Corona-Pfunde zu verlieren. Vielleicht schaffe ich nächstes Jahr ein schönes Foto zu machen, dann werde ich ein vollkommener Influencer.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.