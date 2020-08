Streit um „lärmende Kinder“ eskaliert in Braunschweig

Wie die Polizei meldet, hatte sich ein 47-jähriger Braunschweiger am Sonntag zunächst über „lärmende Kinder“ beschwert. Es entstand dann offenbar ein Streitgespräch mit dem 39-jährigen Vater eines Kindes. Das Streitgespräch führte laut Polizei schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. „Hierbei wurde das Opfer, am Boden liegend, von mehreren anderen Männern getreten. In dieser Situation soll das Opfer ein Messer gezogen haben, welches ihm aber sofort aus der Hand geschlagen wurde“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei sei ein Großteil der Beteiligten geflüchtet. Die Polizei war mit insgesamt zehn Streifenwagen am Einsatzort und konnte die Situation schnell beruhigen. Das Opfer wurde mit Hautabschürfungen und einer Rippenverletzung in das Klinikum Holwedestraße gebracht.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter (0531) 476-3515 zu melden.

red