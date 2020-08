Braunschweig. Schreiben Sie uns, wo Ihnen das Eis am besten schmeckt, wo der Service perfekt ist oder wo die Lage einfach alles toppt.

Wir suchen die besten Eisdielen und Eiscafés in Braunschweig!

Ganz Deutschland steht vor einer länger andauernden Hitzewelle – in den nächsten Tagen wird es wärmer und wärmer. Am besten lässt sich diese Zeit natürlich mit einer kräftigen Portion Eis aushalten. Wo genießen Sie am liebsten die süßen Kugeln? Wir suchen die beliebtesten Braunschweiger Eisdielen und Eiscafés.

Schreiben Sie uns, wo Ihnen das Eis am besten schmeckt, wo Ihnen der Service gefällt oder wo Sie die Lage perfekt genießen können. Wo gibt’s besonders ausgefallene Sorten? Wo wird das Eis mit richtig viel Herz zubereitet? Wo sind die Waffeln so knackig wie nirgendwo sonst?

Übrigens: Den Statistikern zufolge schleckt jeder Bundesbürger im Jahr rund acht Liter Speiseeis – das entspricht etwas mehr als 100 Kugeln. Eindeutiger Spitzenreiter ist nach wie vor mit Abstand Vanilleeis, dahinter folgen Schokoeis und Nuss.

Schreiben Sie bitte bis spätestens Donnerstag eine Mail an redaktion.braunschweig@bzv.de. Per Post an: Braunschweiger Zeitung, Lokalredaktion, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Oder kommentieren Sie einfach unter diesem Text.