22-Jähriger in Braunschweig mit Glasscherbe verletzt

Mit einer Glasscherbe hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch, 1.46 Uhr, in Broitzem einen 22-Jährigen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der gefährlichen Körperverletzung in Broitzem. Wie es in der Polizeimitteilung heißt, wollte sich ein junger Mann mit seinem Cousin am Wendehammer am Steinbrink treffen. Doch bevor der Cousin in der Nähe des dortigen Jugendzentrums eintraf, sei der Wartende von einem bislang unbekannten Mann mit einer Glasscherbe am Oberschenkel sowie am Bauch verletzt worden.

Täter verletzt 22-Jährigen mit Scherbe am Bein und am Bauch

Als der Cousin hinzukam, habe er noch mehrere Personen zu Fuß und per Fahrrad flüchten gesehen. Sie sollen weiße, schwarze und orangefarbene Oberbekleidung getragen haben.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurden die Stichwunden zunächst versorgt, bevor der 22-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Es habe jedoch zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestanden. Die Ermittlungen gegen den noch unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen der gefährlichen Körperverletzung in Braunschweig

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich im Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476-3515 zu melden.

red