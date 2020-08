Stadtentwässerung Braunschweig reinigt Zisternen der Schule

Zwei unterirdische Zisternen sind seit 20 Jahren das „verborgene Herz“ der Wasserwerkstatt der Freien Schule: Hier sammelt sich Regenwasser vom Dach und aus der Wasserlandschaft, in der die Grundschüler spielerisch das Thema „Wasserkreislauf“ kennen lernen.

Nun steht laut einer Mitteilung der Stadtentwässerung Braunschweig die Sanierung der Außenanlage an. Dabei kam es zur Reinigung und Inspektion der rund 20 Kubikmeter großen Wasserspeicher. Unbürokratisch habe die Stadtentwässerung geholfen: Sie rückte mit dem großen Saug- und Spülwagen an und pumpte mit dem Spezialfahrzeug zunächst die Behälter leer. Das Zisternen-Wasser bekam gleich wieder eine sinnvolle Verwendung – und wurde in den Schulteich geleitet. Anschließend stieg SE|BS-Profi Uwe Otte in die Unterwelt hinab und sorgte dafür, dass auch die Ablagerungen aus der Zisterne kamen. Zugleich prüfte er Boden und Wände auf Risse und Leckagen – ohne etwas zu finden.

„Wir fördern seit vielen Jahren die Umweltbildung bei Grundschülern und freuen uns sehr, dass hier diese tolle Möglichkeit besteht, den Kindern den Wasserkreislauf und den Wert von Wasser näher zu bringen“, wird Umweltpädagogin Ina Patricia Rieger in der Mitteilung zitiert, „und für diese spezielle Aufgabe sind unsere Teams die idealen Spezialisten“. Nach der langen Nutzzeit von rund 20 Jahren hätten die Profis zwar mit mehr Schlamm am Boden gerechnet, aber die Reinigung habe sich auch so gelohnt: Nun sei die Wasserwerkstatt der Freien Schule wieder optimal gerüstet – auch wenn noch nicht alle Sanierungsschritte umgesetzt seien. Die Schule plant zudem, das Lernangebot um Inhalte zum Klimawandel zu erweitern. Mit der Freien Schule bestehe eine langjährige Kooperation.

