Pferdefuhrwerke für die Innenstadt?

Es gibt Meldungen, die vor meinem geistigen Auge einen Film ablaufen lassen. Ich habe aus der Zeitung erfahren, dass die städtischen Entscheidungsträger überlegen, die Innenstadt für Lieferwagen zu sperren.

Hurra, die alten Tore der Stadt sollen wiederbelebt werden: Bruchtor, Fallersleber-Tor, Steintor und das Petritor. Alles, was in der Vergangenheit abgeschafft wurde, kommt irgendwann zurück. Ich finde es interessant, wie die Entscheidungsträger sich bemühen, die Stadt schöner und angenehmer zu gestalten. Vielleicht sollte man auch daran denken, eine Kleiderordnung für die Besucher der Innenstadt zu verordnen. Wie wäre es mit etwas mittelalterlichem Flair in der Innenstadt?

Ich stelle mir vor, wie die Ladenbesitzer jeden Morgen, bevor sie ihre Läden öffnen, mit einem Bollerwagen in Richtung eines dieser Tore marschieren werden, um ihre Waren in Empfang zu nehmen. Falls Lieferwagen nicht mehr in die Innenstadt dürfen, werden dann Pferdefuhrwerke oder Eselskarren erlaubt sein? Ich sehe die Bewohnerinnen früh am Morgen im Bademantel und mit Lockwicklern in den Haaren zu einem Tor laufen, weil Paketdienstzusteller dort auf sie warten.

Die Innenstädte haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Als ich Kind war, habe ich die Innenstadt von Porto-Novo gerne in Begleitung meiner Eltern besucht. Man ging in die Stadt, wo man gelassen von Schaufenster zu Schaufenster flanierte, um Träume nach Hause mitzunehmen. Dabei möchte ich die Gastronomie nicht vergessen.

In Braunschweig nahm ich nach den Vorlesungen manchmal mein Fahrrad, um auf dem Bohlweg Croissants im Café Tolle zu holen. Sie hatten damals für mich die besten in der Stadt. Es gab Restaurants oder Eiscafés, an denen ich vorbeiging und zu mir sagte: „Hier gehe ich eines Tages hin, wenn ich Geld habe.“

Seit 27 Jahren lebe ich in Braunschweig, und ich habe manche Entwicklung miterlebt. Parkplätze sind verschwunden und gleich damit haben die Läden nebenan geschlossen. Ich frage mich oft, welche Schicksale sich hinter diesen geschlossenen Räumen abgespielt haben.

Einmal habe ich erlebt, wie ein Restaurantbesitzer klagte: „Was soll ich machen? Zuerst war das Restaurant klein, ich musste viele Gäste zurückschicken, jetzt nachdem ich es vergrößert habe, nehmen sie den Parkplatz weg. Ich kann nur noch aufgeben.“

Sicherlich beeinflusst das Internet die Entwicklung der Innenstadt, aber welche Innenstadt wollen wir haben? Und für wen? Während eines Spaziergangs in der Innenstadt einer Gemeinde in der Region fiel mir auf, dass ein Warenhaus, das einem niedergegangenen Konzern gehörte, umgebaut wurde. Zwar sind neue Geschäfte eingezogen, aber es sind dieselben, die man in Braunschweig, in Hannover oder in Berlin sieht. Eine Ausnahme bilden die Bäckereien, deren Namen von Region zu Region unterschiedlich sind.

Die Handelsunternehmen haben uns die Freude weggenommen, Freunden in anderen Städten ein Mitbringsel zu überreichen, das sie nicht kennen. Ich kann einen Freund, der Stadtplaner ist, während seiner Abschiedsvorlesung an der TU Braunschweig nicht genau zitieren, aber er sagte ungefähr: „In der Innenstadt müssen die Menschen selbstverständlich aufeinander Rücksicht nehmen.“ Dabei zeigte er eine Stelle auf der Brabandtstraße, wo eine Verkehrsampel entfernt wurde, genauso wie auf der Münzstraße. Jedes Mal denke ich an ihn, wenn ich dort stehe und beobachte, wie Autofahrer und Fußgänger gezwungenermaßen Blickkontakt suchen, bevor sie die Stelle passieren.

Ich hoffe, dass diese Rücksicht zwischen den städtischen Angestellten und den Händlern existiert. Auf alle Fälle gehören zur der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt auch Vielfalt und Bequemlichkeit.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.