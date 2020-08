E-Scooter-Fahrer halten die Braunschweiger Polizei auf Trab

Ein E-Scooter steht in der Juliusstraße im Westlichen Ringgebiet: mitten auf dem Fußweg.

Braunschweig. Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Insgesamt sieben Verfahren wurden laut Polizeibericht eingeleitet.

Am Freitagabend kam es laut Polizeibericht auf dem Altstadtring zu zwei Unfällen, an denen E-Scooter beteiligt waren. Ein 46-Jähriger stürzte ohne Fremdverschulden, aber mit fast zwei Promille und verletzte sich leicht. Ein 22-Jähriger kollidierte außerdem mit einem Auto. Der E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Radweg, allerdings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und wurde von dem Autofahrer, der abbiegen wollte, zu spät gesehen.

Ein Unfall ereignet sich auf den Petritorwall

Ein dritter Unfall ereignete sich Samstagnacht auf dem Petritorwall. Wieder war der verantwortliche Führer des E-Scooters mit rund 0,9 Promille alkoholisiert. Seine 22-jährige Mitfahrerin, die verbotswidrig auf dem Roller mitfuhr, wurde leicht verletzt.

Auch für E-Scooter-Fahrer gelten Alkoholgrenzwerte

Weil für die Führer der E-Scooter die gleichen Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer und weitere Kraftfahrzeugführer gelten, wurden gegen fünf junge Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren Anzeigen eingeleitet. Freitagnacht waren sie Polizeistreifen in der Innenstadt, in der Wendenstraße und an der Frankfurter Straße aufgefallen, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Werte der Alcotests lagen demnach zwischen 0,64 und 1,35 Promille. Bei einem 27-jährigen E-Scooter-Fahrer fiel zudem ein Drogenschnelltest positiv aus.

Zwei weitere Strafverfahren leiteten die Polizeibeamten ein, weil an den E-Scootern keine Kennzeichen angebracht waren und der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag.

red