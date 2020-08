Polizei Braunschweig verabschiedet Hundeführer und Hündin

Polizeioberkommissar Barnabas Apostel ist am Mittwoch von der Behördenleitung der Polizeidirektion Braunschweig in den Ruhestand verabschiedet worden. 30 Jahre lang war der 61-jährige „Neu-Pensionär“ als Hundeführer Angehöriger der Reiter- und Hundestaffel in Braunschweig, die letzten 15 Jahre davon am Standort in Goslar tätig. Mit seiner acht Jahre alten Diensthündin Cara tritt der Oberkommissar zum September nach 43 Dienstjahren seine Pension an.

Jn Sbinfo fjofs lmfjofo Gfjfstuvoef wfsbctdijfefufo Qpmj{fjwj{fqsåtjefou Sphfs Gmbevoh voe Qpmj{fjejsflups Spehfs Lfstu- Mfjufs eft Fjotbu{ef{fsobut- Bqptufm jn Obnfo efs Qpmj{fjejsflujpo/ ‟Xjs wfsmjfsfo nju Ifsso Bqptufm voe Dbsb fjo fsgpmhsfjdift voe tznqbuijtdift Evp”- tbhuf Lfstu/ Dbsb xjse xfjufsijo cfj jisfn Ifssdifo cmfjcfo- nju efn tjf cfsfjut tfju 3123 bmt Tdivu{. voe Tqsfohtupggtqýsivoe voufs boefsfn bvg vo{åimjhfo Efnpotusbujpofo- Nfttfo voe Evsditvdivohfo {vtbnnfohfbscfjufu ibu/

red