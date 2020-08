Fall Maddie: Reporter horcht Zeugen unter falschem Namen aus

2007 verschwand Madeleine McCann (Maddie) spurlos aus einer Ferienanlage in Portugal, Jetzt ermittelt die Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegen eine 43-Jahre alten Verdächtigen, der zur Tatzeit in dem Ferienort an der Algarve lebte und seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig hatte.