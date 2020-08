Unfall auf A2 bei Braunschweig-Nord: Zwei Lkw-Fahrer verletzt

Bis auf einen Fahrstreifen ist die Autobahn 2 in Richtung Hannover ab dem Kreuz Braunschweig-Nord gesperrt. Der Verkehr staute sich gegen 13 Uhr auf bereits 5 Kilometer. (Archivbild)

Braunschweig. Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter – das ist die Bilanz eines Unfalls zwischen drei Lkw auf der Autobahn 2 in Höhe Kreuz Braunschweig-Nord.

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall am Autobahnkreuz Braunschweig-Nord am Dienstagmittag schwer verletzt worden, ein weiterer leicht. An dem Unfall waren insgesamt drei Lkw beteiligt, teilt die Polizei mit.

Die A2 ist bis auf einen Fahrstreifen gesperrt

Zu dem Unfall kam es auf dem Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn 2 in Richtung Hannover. Einer der Fahrer wurde durch die Wucht der Kollision in seinen Wagen eingeklemmt. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht machen.

A2 bei Braunschweig voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt

Nach Schätzungen der Polizei werden die Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag hinein andauern. Ein Fahrstreifen ist frei. Gegen 13 Uhr staute sich der Verkehr auf der A2 vor der Unfallstelle auf einer Länge von 5 Kilometern.

