Braunschweig. Einer Passantin fiel in Braunschweig ein rundum mit roter Farbe besprühter Wagen auf. Sie rief die Polizei.

Täter beschmieren in Braunschweig Wagen mit roter Farbe

Unbekannte Täter haben einen Skoda in der Broitzemer Straße rundum mit roter Sprühfarbe beschmiert. Hierbei wurden, so meldet es die Polizei, auch die Scheiben nicht ausgelassen. Am Sonntag sei einer Passantin die Farbe aufgefallen. Sie informierte die Polizei.

Als diese eintraf, war auch der Halter bereits eingetroffen und versuchte, die Farbe zu entfernen. Dies gelang ihm nicht. Der 32-jährige Braunschweiger hatte den Wagen am vergangenen Dienstag in der Broitzemer Straße geparkt. Wann genau das Auto beschmiert wurde, ist unklar.

red