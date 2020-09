Braunschweig: Gastronomie auf Parkplätzen

Geschafft! Die Cafe-Bar Hermann’s in der Schleinitzstraße hat Erfolg mit dem Antrag gehabt, Parkplätze in Freiflächen zu verwandeln. Am Braunschweiger TU-Altgebäude stehen nun 22 zusätzliche Stühle dort, wo bislang drei Autos parkten.

„Freitag hatte ich in der Zeitung von der Entscheidung im Rat gelesen. Montag habe ich einen formlosen Antrag bei der Stadt Braunschweig eingereicht. Ein Foto von den Parkplätzen habe ich beigefügt und erklärt, was ich vor habe – das war es im Grunde schon“, so Hermann’s Geschäftsführer Sylvester Timmreck.

Absperrung mit Euro-Paletten

Problemlos sei das Verfahren und auch die Abstimmung mit der Tiefbau-Verwaltung gewesen, berichtet Timmreck. „Ich hatte die gesamte Zeit über das Gefühl gehabt, dass die Stadtverwaltung der Gastronomie helfen will.“ Zwei Monate habe es dennoch gedauert, bis nun Stühle und Tische stehen. „Die musste ich allerdings zuvor noch kaufen. Kein Gastronom verfügt über Tische und Stühle, die er nicht aufstellen kann.“ Abgesperrt wurde mit Euro-Paletten. Rote Reflektoren machen die Absperrung nachts sichtbar. Fertig sei der Umbau noch nicht gänzlich. Einige Pflanzen werden noch erwartet.

Lohnt es sich? Timmreck sagt: „Der Sommer ist im Grunde vorbei. Ich hoffe auf einen schönen Herbst. Ist es regnerisch, habe ich Geld in den Sand gesetzt.“ Er hätte sich gewünscht, dass die Gastronomie früher von den Optionen, die Braunschweig bietet, erfahren hätte. Die zusätzlichen Flächen seien gleichwohl eine große Hilfe: „Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, einen großen Tisch für Gruppen aufzustellen, die vom nahen Licht-Parcours zu uns kommen.“

Im Innern bleibt die Zahl der Sitzplätze knapp

Das Angebot, Stühle und Tische auf Parkflächen aufzustellen, wolle er im nächsten Jahr auf jeden Fall erneut wahrnehmen. „Ich bin Pessimist und glaube, dass die Pandemie im nächsten Jahr noch nicht vorbei ist. Bevor dies nicht der Fall ist, werden Gaststätten wie das Hermann’s weiterhin Probleme haben.“ Die Zahl der Sitzplätze unter freiem Himmel sei jetzt zwar leicht höher als zuvor. „Im Innern bleibt das Angebot jedoch knapp, weil wir Sicherheitsabstände einhalten müssen.“

Dass es eine Genehmigung bereits in diesem Jahr für seine zusätzlichen Sitzplätze unter freiem Himmel gegeben hat, hält Timmreck für einen Vorteil im nächsten Jahr: „Das sollte eigentlich dazu führen, dass ich ab April erneut zusätzlichen Plätze unter freiem Himmel anbieten kann.“