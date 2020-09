96-jährige Braunschweigerin erkennt und beschimpft Betrüger

Braunschweig. Eine 96-Jährige machte ihrem Ärger so richtig Luft. Als Betrüger sie am Telefon hereinlegen wollten, beschimpfte sie den Mann und legte auf.

Als sie den Betrugsversuch erkannte, fuhr eine Seniorin ihrem Anrufer konsequent über den Mund und verhinderte so einen weiteren Fall von „Enkeltrick“.

Wie die Polizei berichtet, meldete sich am frühen Montagnachmittag ein junger Mann bei der Seniorin. Am Telefon gab er sich als ihr Enkelsohn aus. Die 96-Jährige hat aber keine Enkelkinder und schloss aus der Anfrage, dass sich am anderen Ende der Telefonleitung ein Betrüger befinden muss.

„Bei dem sogenannten Enkeltrick geben sich die Täter als Enkel aus, täuschen in dem Telefonat eine Notlage vor und bitten ihre vermeintlichen Großeltern, sie finanziell zu unterstützen“, erklärt die Polizei. Um solch einen Betrugsversuch bereits an dieser Stelle zu unterbinden, entschloss sich die Braunschweigerin binnen weniger Augenblicke, das Telefonat zu beenden. Dies tat die resolute Frau auch – jedoch nicht, ohne ihren Anrufer zuvor mit den Worten „Du Arschloch, du Lügner, du Betrüger, du Lump“ zu beschimpfen, wie die Polizei berichtet.

Zu einer Reaktion hatte der unbekannte Anrufer keine Gelegenheit mehr, da die Frau bereits wieder aufgelegt hatte, um die Polizei von diesem Ereignis in Kenntnis zu setzen. Die Beamten fertigten hierzu eine Strafanzeige.

red