Katze Amy stürzt in Braunschweig bei Streifzug in Schornstein

Sorgen um Katze Amy: Um 11.23 Uhr am Donnerstag wurde die Berufsfeuerwehr Braunschweig zu einer Tierrettung ins Magniviertel alarmiert. Dort war Amy aus einer Wohnung auf das Flachdach eines Wohnhauses entlaufen und bei Kletterübungen in einen stillgelegten Kaminschlot gefallen, berichtet die Braunschweiger Leitstelle.

Katze rutscht im Schacht nach unten

Und weiter: „Bei Eintreffen der tierlieben Feuerwehrkräfte war die Katze bereits so weit in dem Schacht nach unten gerutscht, dass eine Rettung nach oben nicht mehr möglich war. Daraufhin wurden alle auffindbaren Wartungsklappen geöffnet, um Amy zu finden. Da zu dem betreffenden Kaminzug keine Wartungsklappe gefunden werden konnte und die Katze immer weiter in die Tiefe rutschte, wurde unterhalb von Amy ein künstlicher Zugang mittels Hammer und Meißel hergestellt. Mit einem Schornsteinbesen wurde Amy behutsam in die Freiheit getrieben.“

15 Meter in die Tiefe

Einsatzleiter Christopher Rohlfs zum guten Ende: Trotz der überwundenen Höhe von 15 Metern konnte Amy unverletzt an ihren Besitzer übergeben werden.

red