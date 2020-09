Fahrerflucht: Polizei Braunschweig ermittelt 30-Jährigen

Zu einer Unfallflucht mit hohem Schaden kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Rohrkamp in Mascherode. Vormittags habe dort ein 38-Jähriger seinen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, so die Polizei. Als er am Nachmittag zurückkehrte, habe er „erhebliche Beschädigungen“ an Fahrertür sowie am linken Außenspiegel festgestellt. Schadenshöhe: mehrere Tausend Euro.

Eine Zeugin, so die Polizei weiter, hatte einen weißen Transporter mit Braunschweiger Kennzeichen beobachtet, der beim Rangieren gegen den BMW gestoßen sei. Einen Tag später konnte der 30-Jährige Unfallfahrer ermittelt werden.

red