Radfahrer kollidiert in Braunschweig mit einem Auto

Die Polizei hatte am Dienstagabend in Braunschweig mit einem orientierungslosen Radfahrer zu tun.

Braunschweig. Durch eine Kollision mit einem Auto wurde am Dienstag in Braunschweiger ein Radfahrer verletzt. Der Mann stand womöglich unter Drogeneinfluss.

Verletzt wurde ein augenscheinlich orientierungsloser Radfahrer am Dienstagabend, 19.42 Uhr, am Radeklint. Die Polizei schließt die Beeinflussung des Mannes durch Drogen nicht aus. Laut einer Mitteilung beobachten diverse Verkehrsteilnehmer einen 43-jährigen Fahrradfahrer, der offenbar orientierungslos auf der Kreuzung am Radeklint unterwegs war. Die unvorhersehbare Fahrweise des Mannes habe zu gefährlichen Situationen geführt. Nur durch schnelle Reaktionen der Autofahrer konnten Unfälle zunächst vermieden werden.

Radfahrer gerät in den Gegenverkehr und stürzt

Die Zeugen beschrieben gegenüber der Polizei, dass der Radfahrer auch in den Gegenverkehr sowie zwischen den Fahrzeugen hindurchgefahren sei. Als der Mann von der Güldenstraße kommend trotz Rotlicht zeigender Ampel erneut in den Kreuzungsbereich Radeklint einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Passat. Dieser war aus der Celler Straße gekommen und hatte den Radfahrer nicht rechtzeitig wahrgenommen. Der Fahrradfahrer wurde von dem Passat erfasst und kam mehrere Meter vom Fahrzeug entfernt auf dem Asphalt zum Liegen.

Nach Kollision mit Passat steht 43-jähriger Radfahrer wieder auf

Mit leichten Verletzungen stand der Radfahrer jedoch sofort wieder auf und erweckte bei den Zeugen nach wie vor einen verwirrten Eindruck. Der 50-jährige Fahrer des Passats sowie weitere Passanten hielten den Radfahrer aus Sorge vor weiteren Stürzen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Durch den Rettungsdienst konnte der Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ließ durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen, um festzustellen, ob der Radfahrer unter Drogen oder Alkohol stand. Der Passat sowie das Fahrrad wurden durch den Unfall beschädigt.

Die Polizeibeamten leiteten gegen den Fahrradfahrer Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

red