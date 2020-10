Im Östlichen Ringgebiet will die Stadt Braunschweig Anwohnern etwa 11.000 Quadratmeter Fläche abkaufen. Das Ringgleis und der künftige Bahnhofsvorplatz dort sollen dort aufgewertet werden. Ein Vorkaufsrecht verhindert nun alle anderen Nutzungen.

Die Zeit drängte offenbar. Denn in einer Vorlage für den Rat teilte die Verwaltung mit, dass Verkaufsabsichten an Dritte die Pläne der Stadtverwaltung am Bahnhof torpedieren könnten. Die Stadt hat sich darum nun per Ratsbeschluss ein Vorkaufsrecht gesichert. Der Verkauf an Dritte ist fortan nur noch mit Zustimmung der Stadtverwaltung möglich.

Diese Flächen will die Stadtverwaltung für Umbauten am Bahnhof Gliesmarode nutzen. Foto: Jürgen Runo

Diesen erheblichen Eingriff in die Eigentümerrechte begründet die Stadtverwaltung mit dem Wohl der Allgemeinheit. Es geht um Garagenhöfe, eine Tankstelle, sowie eine KFZ-Werkstatt. Die Stadt plant eine andere Nutzung als die bisherige.

Umweg für Ringgleis-Radler soll entfallen

Das offensichtlichste Problem betritt das Ringgleis. Radfahrer müssen zurzeit einen Umweg über die Abtstraße fahren und werden dann quer über den künftigen Bahnhofsvorplatz in Richtung Nußberg geführt.

Zum Dauerzustand soll das nicht werden. Die Ringgleis-Planer möchten möglichst nahe an der Gleis-Trasse bleiben. Bisherige Gefahrenpunkte sollen verschwinden. Zumal eine deutliche Erhöhung der Zahl der Radfahrer erwartet wird. Denn am Bahnhof Gliesmarode wird auch eine Verbindung zum geplanten Schnell-Radweg Richtung Wolfsburg entstehen. Dafür werden zusätzliche Flächen benötigt.

Ein Jugendplatz ist geplant

Ähnlich am Bahnhof Gliesmarode selbst. Die Entwicklung ist dort in drei Schritten geplant. Zurzeit wird dort bereits die neue Straßenbahn- und Bushaltestelle gebaut. Ab Mai soll seitens der Deutschen Bahn der Bahnhof selbst modernisiert werden. Als letzten Schritt plant die Stadt, einen Bahnhofsplatz anzulegen. Neuer Wohnraum soll entstehen. Ebenso ein Jugendplatz. Zumal sich die Zahl der Anwohner mit Bebauung der Fläche des ehemaligen Praktiker-Marktes deutlich erhöht.