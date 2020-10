Braunschweigerin glänzt beim Finale von „FameMaker“

Die allermeisten Menschen würden sich wohl nicht trauen, vor hunderttausenden von Menschen live zu singen. Die 18-jährige Carla Ahad aus Braunschweig hat das am Donnerstagabend getan: Sie stand als jüngste Teilnehmerin im Finale der neuen Fernsehshow „FameMaker“. Sie sang einen Song, den sie selbst geschrieben hat: „Never let you go“. Für den Sieg reichte es zwar nicht – doch die Schülerin der Gaußschule bekam viel Lob.

„Du bist so jung, hast aber so viel Tiefe in der Stimme“, merkte Jury-Mitglied Carolin Kebekus an und befand: „Du bist eine wundervolle Musikerin, und du gehörst einfach auf die Bühne.“ Carla Ahad machte ihre Sache ziemlich gut, kam am Ende aber doch nicht ganz ran an die Stimmgewalt der Kölnerin Karolin „Cage“ oder die Emotionalität des Auftritts von Basti aus Berlin. Nach dem letzten Auftritt stimmte das Publikum per App ab: Der erste Platz ging an Basti, der zweite an Cage, der dritte an Kandidat Giuseppe.

Unter der Glaskuppel gab sie das „Girl on Fire“

Produziert wird die neue ProSieben-Show „FameMaker“ von Stefan Raab. Die Spielidee: Ihren ersten Auftritt müssen alle Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel absolvieren. Wenn ein Jury-Mitglied glaubt, der Kandidat habe die richtige Ausstrahlung für die Bühne, kann er an einem Hebel ziehen, die Glaskuppel hebt sich – und dann ist der Kandidat auch zu hören. Carla Ahad hatte Jury-Mitglied Carolin Kebekus bei ihrem ersten Auftritt mit „Girl on Fire“ von Alicia Keys überzeugt. Neben Carolin Kebekus gehören Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan sowie Comedian und Moderator Luke Mockridge der Jury an.

Das nächste Finale heißt: Schooljam

Carla Ahad, die von ihren Eltern und ihrem älteren Bruder zur Live-Show in Köln begleitet wurde, will im kommenden Jahr ihr Abitur an der Gaußschule machen. Sie singt, seit sie denken kann, hat früher Geige gespielt und später dann Gitarre. Seitdem sie 2017 als Austauschschülerin ein halbes Jahr in Kanada gelebt hat, schreibt sie auch eigene Songs. Beworben habe sie sich nicht „mit der Ambition, berühmt zu werden“, wie sie unserer Redaktion gegenüber sagte: „Ich mache einfach so unheimlich gerne Musik.“ Für die Schülerin steht schon bald der nächste Contest an: Sie hat sich für das Finale des bundesweiten Schooljam-Wettbewerbs qualifiziert, das voraussichtlich im Oktober stattfindet.