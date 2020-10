Der Radfahrerverein ADFC plant in Braunschweigs Innenstadt eine riesige Demonstration der Radfahrer. Zwölf Stunden lang sollen in der Innenstadt 900 Meter Straße zu einem Radweg auf Zeit werden.

Ein Konzept, wo in Braunschweig Radwege auf Zeit entstehen könnten, hat der Rat der Stadt gerade abgelehnt. Wo Fahrstreifen zu Radwegen werden könnten, soll die Bauverwaltung in aller Ruhe vorbereiten. Der Radfahrer-Verein ADFC antwortet mit einer Fahrrad-Demonstration. Am Freitag, 13. November, soll auf 900 Meter Länge eine Fahrspur von Wendenstraße und Bohlweg zum Radweg auf Zeit werden.

Die Sperrung ist für zwölf Stunden geplant

Bislang wurden immer wieder kurze Straßenabschnitte der Innenstadt für einige Stunden zu sogenannten Popup-Bike-Lanes. Jüngst am Staatstheater. Nun soll eine Fahrspur zwischen den Kreuzungen Kaiserstraße und Georg-Eckert-Straße von 6 bis 18 Uhr, also für gleich zwölf Stunden gesperrt und zum Radweg werden. „Das geschieht auf Bitten der Verkehrspsychologen der TU. Sie werden die Sperrung wissenschaftlich begleiten. Um belastbare Aussagen zu treffen, bedarf es einer längeren Zeit der Umnutzung“, so Matthias Leitzke, der die Demonstration bei der Stadtverwaltung angemeldet hat.

Zwölf Stunden lang soll eine Fahrspur zum Radweg auf Zeit werden. Foto: Jürgen Runo

Grund, so Leitzke: „Ja, der Rat hat beschlossen, dass Fahrspuren zu Radwegen werden sollen. Nur – es ist nichts passiert. Dabei hätte längst etwas passieren können.“ Die Radwege auf Bohlweg und Wendenstraße seien eine Gefahrenstelle für Radfahrer. Dass Politik und Verwaltung im Wort stehen, soll die Demonstration verdeutlichen.

Auch „Fridays for Future“ demonstriert an diesem Tag

Der 13. November sei nicht willkürlich gewählt worden, so Leitzke: „Braunschweigs Fahrrad-Initiativen koppeln den Termin an die Demonstration von Fridays for Future. Es war naheliegend, die Bemühungen um Verkehrswende und Klimaschutz zu bündeln.“

Zudem, so Leitzke: „Wir werden von Ströer Städtemedien unterstützt. Auf fünf großen Anzeigetafeln wird im Stadtgebiet in den Tagen zuvor für die Demonstration geworben. Zufällig waren genau an diesen Tagen noch Anzeigenflächen frei.“

Verdi unterstützt das Vorhaben

Unterstützung kommt erstmals auch von der Gewerkschaft Verdi. Es habe im Vorfeld ein Treffen mit Braunschweigs Umwelt-Verbänden gegeben, berichtet Sebastian Wertmüller, Verdi-Regionsgeschäftsführer: „Dabei ging es um Fragen zum ÖPNV. Denn wie immer man sich auch eine Verkehrswende in Braunschweig vorstellt: Ohne Busse und Straßenbahnen wird das nicht gehen.“ Der Entschluss, seitens der Gewerkschaft die Demonstration zu unterstützen, sei spontan gefasst worden. Geprüft werde zurzeit noch, ob es eine begleitende Sonderaktion der Gewerkschaft geben könnte.

Ob die Pläne genau so umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Leitzke: „Die Demonstration ist angemeldet. Bedenken seitens der Stadt wurden bislang nicht erhoben. Fest steht jedoch: Die Organisation wird für alle Seiten zu einer riesigen Herausforderung.“