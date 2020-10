Braunschweig. Falsches Gewinnversprechen am Telefon: Statt eines hohen Gewinnes wurde ein 78-Jähriger um mehrere Tausend Euro betrogen.

Trickbetrüger erbeuten in Braunschweig mehrere tausend Euro

Wie die Polizei berichtet, erhielt der Senior über einen Zeitraum von zwei Wochen Anrufe, in denen ihm vorgetäuscht wurde, er habe einen Betrag von rund 50.000 Euro gewonnen. Für die Auszahlung des Gewinns sei jedoch eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro fällig. Diese sollte er in Form von Geldwertkarten des Playstation-Stores und Steam-Karten begleichen.

Der Mann kaufte Geldwertkarten

Der Mann kaufte in verschiedenen Geschäften die Karten und gab den Betrügern die Codes zum Einlösen für die Gutscheine am Telefon durch, heißt es im Polizeibericht weiter. Nachdem die ersten Zahlungen erfolgt seien, habe der Anrufer dem Mann mitgeteilt, dass sich der Gewinn verdoppelt habe und somit auch höhere Gebühren fällig seien. Auch dieser Aufforderung kam der Senior gutgläubig nach. Im dritten Schritt hätten ihm die Betrüger zu verstehen gegeben, dass es zu Schwierigkeiten beim Einlösen der Codes gekommen sei, daher neue Karten gekauft und die Codes wiederum telefonisch an die Betrüger übermittelt werden müssten.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro

Bis der Mann mit Hilfe seiner Angehörigen den Betrug dieses Gewinnversprechens erkannt habe, sei ihm ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Er habe die Polizei benachrichtigt, die umgehend ein Strafverfahren wegen Trickbetrugs eingeleitet habe.

red