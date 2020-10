Was kann ich meinen Gästen verbieten?

Die meisten der Gäste, die um 23 Uhr noch anwesend waren, hatten, als ob sie sich abgesprochen hätten, alle auf einmal die Rechnung verlangt. Ich freute mich auf einen baldigen Feierabend und bat meinen Mitarbeiter, die Rechnungen fertig zu machen und zu kassieren. Dann fiel mir auf, dass noch drei Stammgäste draußen im Hof saßen. Ich ging zu ihnen und fragte, ob sie noch etwas trinken wollten. „Nein, wir kommen rein zum Bezahlen.“

Ich ging zurück zum Tresen und half meinen Mitarbeitern aufzuräumen. Danach schickte ich das Personal nach Hause, und es wurde still in dem Raum. Die letzten Gäste betraten nach einer Weile vorschriftsgemäß die Gaststätte – mit Mund-Nase-Masken und Abstand. Nachdem sie bezahlt hatten, fragte Siegfried: „Wollen wir nicht noch einen Absacker nehmen?“ „Er macht doch schon Feierabend“, entgegnete Wolfgang. Nachdem Dirk einen prüfenden Blick auf mich geworfen hatte, sagte er: „Doch, wir trinken schnell noch einen.“ Sie suchten einen Tisch aus und setzten sich wieder. Der Kunde ist König. Ich zapfte drei Gläser Bier. Dann begann Siegfried zu philosophieren. „In was für einer Welt leben wir! Alles ist Sch… .“ Wolfgang und Dirk nickten zustimmend: „Das kann man wohl sagen.“ Ihre Augen trugen die Last der Stunde und waren nicht mehr ganz offen. Siegfried schlug auf den Tisch und sagte, dass er nicht verstehen könne, warum die Menschen in einem asiatischen Land kein fließendes Wasser haben, während ihre Regierung viel Geld ausgebe, um Raketen auf den Mond zu schießen. Dieses Thema schien die beiden anderen nicht zu interessieren, sie sagten dazu nichts. Aber Siegfried ließ nicht locker: „Versteht ihr mich? … Versteht Ihr mich?“ „Das verstehe ich auch nicht“, entgegnete Wolfgang. Siegfried wandte sich zu mir: „Verstehst du das? Statt Wasserleitungen zu verlegen, damit alle zu trinken haben, bauen sie Raketen.“ „Naja“, sagte ich, „wenn sie keine Raketen bauen, werden sie vom Nachbarland überfallen. Die Bevölkerung würde trotzdem kein fließendes Wasser haben. Das liegt an der Natur der Menschen. Die Vernunft liegt uns fern, und wer die Vernunft wagt, scheitert oft.“

Ich warf einen Blick auf die Uhr. Mitternacht! Wolfgang verabschiedete sich: „Das, was du sagst, ist wohl wahr. Aber ich gehe nach Hause.“ Die Philosophiestunde ging weiter. Die Hand eines Wirtes weigert sich selten, für einen Stammgast ein weiteres Bier zu zapfen. Obwohl Siegfried immer noch keine zufriedenstellende Antwort auf seine Frage bekam, schlug die Uhr 1. Vor Müdigkeit konnte ich kaum noch auf meinen Beinen stehen. Also sagte ich zu Siegfried: „Lass uns das nächstes Mal klären. Jetzt möchte ich schließen.“

Nachdem die beiden gegangen waren, fiel mir das aktuelle akute Weltproblem wieder ein. Auch ich kann nicht verstehen, wie die Bundesregierung für eine App Geld ausgibt, die uns nicht von der Papier-Wirtschaft befreien kann, während ich per Knopfdruck mit einer Dating-App erfahre, welche Menschen in meinem Umkreis eine Partnerin oder einen Partner suchen. Natürlich gibt es viele rechtliche Fragen, die berücksichtigt werden müssen, aber diese Pandemie stellt uns alle vor die Frage der Befugnis. Was kann der Staat uns vorschreiben? T.C. Boyle ist in seinem Buch „Sind wir nicht Menschen“ der Frage nachgegangen, ob der Staat berechtigt sei, einen Obdachlosen, der an Tuberkulose erkrankt ist, einzusperren, damit er die Bevölkerung nicht ansteckt. Als Gastwirt werde ich dafür bestraft, dass meine Gäste falsche Angaben machen. Würde die Covid-19-App richtig funktionieren, bräuchte ich nicht die Daten meiner Gäste aufzuschreiben. Was kann ich meinen Gästen verbieten? Wie soll ich reagieren, wenn sie sich umarmen? Nach sieben Monaten verlassen mich die Kräfte. Wäre es nicht schön, sich in ein Kloster zurückzuziehen und das Ende der Pandemie abzuwarten?

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.