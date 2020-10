Der bordellartige Betrieb ist an der Berliner Straße geplant.

Braunschweig. Parteichef Pantazis kündigt eine Bürgerversammlung noch im Oktober an. Er betont: Ziel muss eine Lösung sein, die vor Gericht Bestand hat.

Der Vorsitzende der Braunschweiger SPD, Christos Pantazis, sichert den Anwohnern am geplanten bordellartigen Betrieb an der Berliner Straße in Gliesmarode seine uneingeschränkte Unterstützung zu.

