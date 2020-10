Stark betroffen: das Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig.

Lage am Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig spitzt sich zu

Die angespannte Situation am Wilhelm-Gymnasium (WG) wirft derzeit ein Schlaglicht auf die Lage der Schulen in Corona-Zeiten und die an ihren Grenzen angekommenen Kapazitäten des stätischen Gesundheitsamtes.

Von 95 aktiven Lehrkräften der Schule kann in dieser Woche mehr als die Hälfte durch die Corona-Beschränkungen nicht eingesetzt werden, auch am gestrigen Dienstag fehlten 48 Lehrerinnen und Lehrer. Schulleiter: „Extrem herausfordernder Spagat zwischen Präsenz- und Distanzunterricht“ Vier Schüler des 10. Jahrgangs waren bis zum Wochenende positiv auf Covid-19 getestet worden. Somit muss der gesamte Jahrgang inklusive aller beteiligten Lehrkräfte so lange zuhause bleiben, bis bei den direkten Kontaktpersonen der Infizierten Corona-Tests keine weiteren Erkrankungen festgestellt haben. Dies führt im Falle des Wilhelm-Gymnasiums dazu, dass mehr als 50 Prozent des Kollegiums und rund 10 Prozent der Schüler zuhause bleiben müssen. Unter solchen Vorzeichen Unterricht und Betreuung zu organisieren, kommt für Schulleiter Volker Ovelgönne „einem extrem herausfordernden Spagat zwischen Präsenz- und Distanzunterricht“ gleich. Gestern ruhten die Hoffnungen am WG darauf, die Rückkehr eines großen Teils des Kollegiums genehmigt zu bekommen. Vergeblich. Am Nachmittag erhielt man die Nachricht, dass noch nicht alle Tests abgeschlossen seien und man bis zum heutigen Mittwoch warten müsse. Sofort nahmen die Vertretungsplaner der Schule eine mehrstündige Arbeit bis in den Abend hinein auf, um den noch möglichen Unterricht zu planen. So steht ein weiterer Not-Tag mit großflächigem „Distanzlernen“, wie es heißt, im Wilhelm-Gymnasium auf dem Programm. Über verschiedene IServ-Plattformen werden Vertretungen organisiert, Aufgaben aus der Ferne übermittelt und Unterricht virtuell nachgehalten. „Das Notwendige wird stattfinden“, sagt der Schulleiter – Klassenarbeiten, Betreuung der Jüngeren. Sieben Lehrkräfte und mehr als 40 Schüler der Schule befinden sich als Kontaktpersonen K1 derzeit in einer zweiwöchigen Quarantäne. 40 Lehrkräfte und mehr als 140 Schüler des 10. Jahrgangs dürfen nicht zur Schule, weil Sie als K2-Personen warten müssen, bis das Ergebnis der neu getesteten K1-Gruppe in der folgenden Woche vorliegt. Personalrat: „Es muss eine wesentlich differenziertere Auseinandersetzung mit der Lage als bislang geben“ Schon wird landesweit diskutiert, ob die geltenden Regelungen für betroffene Kollegien tatsächlich durchgehalten werden können. Sollte auch nur eine Vollzeit-Lehrkraft an der Schule mit rund 1000 Schülern infiziert sein, so würden ca. 300 Schüler als K1- und bis zu 800 Schüler als K2-Personen gelten, rechnet man beim WG-Personalrat vor. Es müsse insgesamt eine wesentlich differenziertere Auseinandersetzung als bislang auf Grundlage der individuellen Situationen geben – Stundenplan, Sitzpläne, Lüftung, Tragen einer Maske, etc. Gerade Lehrer müssten öfter und mehrfach getestet werden. Am WG hofft man jetzt auf eine Rückkehr zu „normalem“ Unterricht ab Donnerstag oder Freitag.