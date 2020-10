15 neue Corona-Infektionen in Braunschweig an einem Tag

Das Braunschweiger Gesundheitsamt hat am Mittwoch, 7. Oktober, 15 neue Corona-Fälle registriert. Das ist seit April erstmals wieder ein zweistelliger Anstieg der Infektionszahlen innerhalb eines Tages. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich hierbei um 6 Infektionen innerhalb eines Familienverbandes. Eine Person davon werde im Krankenhaus behandelt.

Der Rest der neuen Fälle betreffe so genannte K1-Kontakte, also Menschen, die zu bekannten erkrankten Personen engeren Kontakt hatten, sich angesteckt haben und bereits in Quarantäne sind.

44 Braunschweiger sind aktuell infiziert

Damit sind in Braunschweig seit Beginn der Pandemie insgesamt 517 Fälle nachgewiesen worden. Davon sind aktuell 44 Personen erkrankt. Bisher hat es 18 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben. Die verstorbenen Personen waren zwischen 55 und 96 Jahren alt. Der letzte Patient ist im Juni verstorben.

Ab 90 Neu-Infektionen innerhalb von sieben Tagen ist in Braunschweig wieder mit Beschränkungen zu rechnen. Das Ziel: eine Überlastung von Kliniken und Gesundheitsamt verhindern. Davon ist Braunschweig aber noch deutlich entfernt.

