Benjamin (3) hat Blutkrebs – Wolters in Braunschweig will helfen

Das Braunschweiger Hofbrauhaus Wolters unterstützt zurzeit eine besondere Hilfsaktion: „Der Neffe meines Hausarztes, Benjamin (3), ist schwer an Blutkrebs erkrankt“, sagt Geschäftsführer Peter Lehna. „Er benötigt innerhalb der nächsten Wochen dringend eine Knochenmarkspende. Als Wolters davon erfahren hat, war eines kompromisslos klar: Wolters muss hier helfen, wo es möglich ist.“

Jeder könne Benjamins Leben und das anderer Blutkrebs-Patienten retten, so Lehna. Er ruft daher zur Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) auf. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über https://www.dkms.de/benjamin ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

Nur eine Knochenmarkspende kann sein Leben retten

„Bis zu den Sommerferien war für Benjamin, seine Geschwister und Eltern die Welt noch in Ordnung“, heißt es seitens der DKMS. „Dann wurde er immer häufiger sehr müde, hatte viele blauen Flecken am Körper.“ Der Kinderarzt habe die Diagnose Blutkrebs gestellt, dann sei alles sehr schnell gegangen. „Benjamin hat bereits seine erste Chemotherapie hinter sich. Aber der Blutkrebs ist so aggressiv, dass nur eine Knochenmarkspende sein Leben retten kann.“ Nun laufe die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“.

Die Registrierung gehe einfach und schnell: „Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können“, erläutert die DKMS.

Der Aufruf läuft unter dem Motto „Bist Du mein Held?“

Benjamin und seine Familie hoffen auf Hilfe. Der Junge möchte gern so groß und stark werden wie sein Held, der Feuerwehrmann Sam. Weil zurzeit wegen Corona keine großen Registrierungsaktionen an einem zentralen Veranstaltungsort stattfinden, wurde der Aufruf unter dem Motto „Bist Du mein Held?“ online ins Leben gerufen.

„Benjamin ist unser kleiner Cousin und Sonnenschein, der mit seiner Fröhlichkeit und Lebendigkeit alle ansteckt. Er hat sein ganzes Leben noch vor sich und braucht unsere Unterstützung“, sagen Kira und Stina, Hannoveranerinnen und Mitglieder der Organisationsgruppe. „Benjamin möchte wieder seine Freunde aus der Kita treffen, mit seinen Geschwistern spielen und irgendwann ein stolzes Schulkind sein“, bitten Stina und Kira die Menschen um Hilfe.

Jede Neuaufnahme eines potenziellen Lebensspenders kostet 35 Euro

Übrigens: Auch Geldspenden helfen, Leben zu retten. Die Bestimmung der Gewebemerkmale sei eine aufwändige Laboruntersuchung, erläutert die DKMS. Jede Neuaufnahme eines potenziellen Lebensspenders koste 35 Euro. „Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht, so dass die DKMS allein auf Spenden angewiesen ist, um die Datenbank weiter ausbauen zu können.“ Infos: www.dkms.de

Zum Hintergrund: Alle 15 Minuten erkrankt laut der DKSM in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche. Blutkrebs ist der Sammelbegriff für eine Reihe schwerwiegender Erkrankungen des blutbildenden Systems. Ohne medizinische Behandlung führt er zum Tod. Chemotherapie ist die häufigste Form der Therapie, jedoch kann Blutkrebs nicht immer allein durch Chemotherapie überwunden werden. Eine Stammzelltransplantation ist für viele Patienten die letzte oder einzige Chance auf Leben. Dazu muss der passende genetische Zwilling gefunden werden.

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Ziel sei es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen, heißt es seitens der Organisation. Und „Die DKMS ist weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten.“ Sie ist außer in Deutschland in den USA, Polen, Großbritannien, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Bereits über 10 Millionen Lebensspender seien registriert. Darüber hinaus betreibe man wissenschaftliche Forschung und setze im eigenen Labor Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender.