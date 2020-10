Braunschweig erhält 2,3 Millionen Euro für Glasfaser-Ausbau

Noch immer gibt es in Braunschweig „weiße Flecken“ beim schnellen Internet. Zwar ist die Stadt grundsätzlich schon sehr gut versorgt – fast allen Haushalten stehen Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung, oft auch bis zu 200 Megabit. Aber hier und da sieht es noch anders aus, und insbesondere für Firmen und Selbstständige kann das ein gravierendes Hemmnis sein.

Doch nun soll auch hier Abhilfe geschaffen werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erhält Braunschweig für den Breitbandausbau bis zu 2,32 Millionen Euro Fördermittel vom Bund. Dieser übernehme damit die Hälfte der zu erwartenden Kosten für den Anschluss von rund 550 förderfähigen Adressen im Stadtgebiet.

Das Land und die Stadt tragen die andere Hälfte der Kosten

Hierbei handelt es sich laut der Stadt um sieben Schulstandorte, rund 320 Adressen in Gewerbegebieten sowie rund 230 Wohnadressen. Die andere Hälfte der Kosten sollen zu je 50 Prozent die Stadt sowie das Land Niedersachsen tragen. Eine Übersicht der förderfähigen Bereiche findet sich mit weiteren Informationen unter www.braunschweig.de/breitbandausbau.

„In vielen Gesprächen mit den Telekommunikationsunternehmen und Infrastruktur-Dienstleistern hat das Wirtschaftsdezernat den eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau in Braunschweig angeschoben“, so Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa. „Mit der Förderung des Bundes können wir nun auch dort Versorgungslücken schließen, wo sich der Ausbau für diese Unternehmen kaum wirtschaftlich darstellen lässt.“

Es geht um Standorte mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde

Mit Hilfe der Förderung könne die Stadt so genannte „weiße Flecken“ mit einer Versorgungsrate von weniger als 30 Megabit pro Sekunde tilgen, an denen kein Telekommunikationsunternehmen einen privatwirtschaftlichen Ausbau plant. Unabhängig von der Förderzusage des Bundes bleibe die Verwaltung jedoch weiter in engem Austausch mit den Telekommunikationsunternehmen, um deren Aktivitäten für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Breitbandversorgung zu koordinieren, so Leppa.

Das Wirtschaftsdezernat treffe nun die Vorbereitungen für die nötige EU-weite Ausschreibung der Ausbauarbeiten. Ziel der Verwaltung sei es, dass der Ausbau der Breitbandversorgung in den betreffenden Gebieten im kommenden Jahr beginnen kann.