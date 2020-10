Celler Heerstraße: Vollsperrung zwischen A 392 und Wiesental

Braunschweig. Braunschweig: Die Sperrung am 17. und 18. Oktober erfolgt für den Neubau einer rund 700 Meter langen Trinkwasserleitung in Watenbüttel.

Anfang Oktober startete der letzte Bauabschnitt für den Neubau einer rund 700 Meter langen Trinkwasserleitung in Watenbüttel. Wie BS Energy mitteilt, enden die Arbeiten voraussichtlich am 23. Oktober. Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Celler Heerstraße am Samstag, 17. Oktober, und Sonntag, 18. Oktober, zwischen der Anschlussstelle A 392 und Wiesental für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt.

BS Energy bedauert die entstehenden Unannehmlichkeiten und bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Der Neubau der Trinkwasserleitung begann am 22. Juni und erstreckt sich zwischen der Anschlussstelle A 392 und der Straße Im Kirchkamp. Mit der Maßnahme investiere die BS Energy Gruppe gut 470.000 Euro in die Versorgungssicherheit Braunschweigs. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner zu minimieren, erfolgen die Arbeiten in mehreren Bauabschnitten.

