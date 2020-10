Corona – keine Weihnachtstafel für Bedürftige in Braunschweig

Allianz unterm Löwen in der Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen(von links): Bernd Assert (Braunschweiger Tafel), Carsten Graf (PSD Bank Braunschweig), Andreas Neininger (Steigenberger Parkhotel), Heinz-Joachim Westphal (Baugenossenschaft Wiederaufbau), Eric Spruth und Karin Stemmer (beide Braunschweiger Baugenossenschaft) und Vicky Köhler (Baugenossenschaft Wiederaufbau(.

Es kommt nicht ganz überraschend, aber traurig ist es doch: Die weihnachtliche Genossenschaftstafel, bei der Bedürftige im Steigenberger Parkhotel in jedem Jahr vorm Fest ein festliches Drei-Gänge-Menü serviert bekommen, kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Dabei geht es natürlich in erster Linie um Corona, aber auch um Entlastung für das Hotel in schwerer Zeit.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Beim Fototermin gestern auf dem Burgplatz mit dem neuen Steigenberger-Generalmanager Andreas Neininger wird das ganz klar. Normalerweise – und in diesem Jahr zum 6. Mal – hätte das Vier-Sterne-Superior-Hotel das wohltätige Weihnachtsessen für 220 Menschen ausgerichtet, Viele hätten wieder ehrenamtlich mitgeholfen. 10.000 Euro für die Braunschweiger Tafel, die unter erschwerten Bedingungen arbeiten muss Neben der Freude für Menschen, die es schwer haben, waren dabei im vergangenen Jahr knapp 5000 Euro für die Braunschweiger Tafel als Spenden zusammengekommen. Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick 10.000 Euro erhält stattdessen die Tafel in der Goslarschen Straße in diesem Jahr – „Ersatz“ für die corona-bedingt ausfallende Weihnachtstafel im Steigenberger. Für den stattlichen Betrag, den Tafel-Vorstand Bernd Assert dankbar verbucht, haben die Braunschweiger PSD Bank, die Braunschweiger Baugenossenschaft und die Baugenossenschaft Wiederaufbau zusammengelegt. Das Geld soll laut Assert dabei helfen, „die Tafel auf die erschwerten aktuellen Bedingungen einzustellen und einen weitestgehend normalen Regelbetrieb an der Ausgabestelle zu ermöglichen“. Der Optimismus ist groß: Ein Jahr später soll es wieder eine Weihnachtstafel im Steigenberger geben Hotel-Manager Neininger erklärt optimistisch: „Die Weihnachtstafel wird dann ein Jahr später, im Dezember 2021, wie gewohnt im Steigenberger Parkhotel stattfinden.“ Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Ein positives Signal, das bei den übrigen Beteiligten Dankbarkeit auslöst. Bereits seit sechs Jahren engagieren sich Braunschweiger Genossenschaften und das Hotel mit der Weihnachtstafel für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Immer 220 Tafelkunden wurden bisher jährlich in die Maschinenhalle des Steigenberger eingeladen. Neue Öffnungszeiten der Braunschweiger Tafel: Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 14.30 Uhr.