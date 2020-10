SPD und CDU: Bürgerdialoge zu Bordell-Plänen in Braunschweig

Wird in Gliesmarode ein bordellartiger Betrieb mit 20 Zimmern entstehen? Noch ist alles offen. Ein Rechtsanwalt hat im Auftrag einiger Anwohner Widerspruch gegen den von der Stadt erteilten positiven Bauvorbescheid für das Bordellvorhaben eingelegt. Unterdessen prüft die Polizei auf Bitten der Stadtverwaltung, ob eine Änderung der Sperrbezirksverordnung infrage kommt.

Unter vielen Anwohnern und Gewerbetreibenden sind Wut und Ablehnung groß. Auch die Politik hat sich grundsätzlich negativ zu dem Vorhaben an der Berliner Straße Ecke Petzvalstraße geäußert. Die beiden großen Ratsfraktionen laden nun – getrennt – zu Veranstaltungen ein, um mit den Bürgern zu diskutieren.

„Was kann die Kommunalpolitik jetzt tun?!“

Der „Bürgerdialog“ der SPD-Ratsfraktion und des SPD-Ortsvereins Gliesmarode-Riddagshausen soll am Montag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr in der Brunsviga, Karlstraße 35, stattfinden. Thema: „Nein zum möglichen Bordell in Gliesmarode – was kann die Kommunalpolitik jetzt tun?!“

Angekündigt sind der Fraktionsvorsitzende Christoph Bratmann sowie Nicole Palm, Vorsitzende des Planungs- und Umweltausschusses, und Annette Schütze, Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Gesundheit. „Wir möchten die Sorgen der Betroffenen vor Ort ernst nehmen, zugleich aber realistisch diskutieren, welche Chancen bestehen, um einen solchen Betrieb an dieser Stelle noch verhindern zu können“, sagt Bratmann laut einer Mitteilung der SPD.

Die Teilnehmerzahl zu der Veranstaltung ist angesichts der Corona-Auflagen begrenzt. Anmeldung: unter Angabe von Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer an spd.fraktion@braunschweig.de oder (0531) 470-2211. Um möglichst vielen Personen eine Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen, bittet die SPD darum, dass sich nicht mehr als zwei Personen pro Haushalt anmelden.

„Bordell verhindern – Gemeinsam mit den Anwohnern!“

Der CDU-Ortsverband Wabe-Schunter folgt etwas später mit seiner Veranstaltung, die auf Flyern ebenfalls als „Bürgerdialog“ angekündigt ist: „Bordell verhindern – Gemeinsam mit den Anwohnern!“ Am 5. November wollen die Politiker ab 19 Uhr im Gliesmaroder Thurm mit Interessierten diskutieren.

Der geplante bordellartige Betrieb an der Grenze zu Wohngebieten, in der Nähe von Spielplätzen und an mehreren Schulwegen sei inakzeptabel, so der Ortsverband. Man werde alle Möglichkeiten prüfen, dagegen vorzugehen, heißt es auf dem Flyer – „auch wenn die Voreiligkeit in der Bearbeitung der Bauvoranfrage und das späte Handeln des Bezirksbürgermeisters die Abwendung massiv erschwert hat“.

SPD kontert CDU-Attacke: „Offenbar ist der Vorwahlkampf eröffnet“

Schon vor einigen Tagen hatten der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Carsten Müller und der Vorsitzende des Ortsverbands Wabe-Schunter, Thorsten Wendt, heftige Kritik an Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten (SPD) erhoben. Dieser trage die Hauptverantwortung für die verfahrene Lage – er sei nicht länger tragbar und sollte nun entsprechende Konsequenzen ziehen, forderten die beiden.

Daraufhin antworteten kürzlich mehrere SPD-Politiker mit einer gemeinsamen Erklärung. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem der Landtagsabgeordnete und Braunschweiger SPD-Chef Christos Pantazis, die Bezirksbürgermeister von Volkmarode und Hondelage, Ulrich Volkmann und Bernd Schulze-Giesow, sowie SPD-Mitglieder des Stadtbezirksrates Wabe-Schunter-Beberbach.

„Herrn Stülten nun zum Sündenbock machen zu wollen, ist dreist und unverfroren“, schreiben sie. „Offenbar ist der Vorwahlkampf eröffnet.“ Stattdessen müssten die berechtigten Sorgen der Anwohner im Vordergrund stehen. „Wir stehen zu Gerd Stülten, der seit neun Jahren als Bezirksbürgermeister für seinen Stadtbezirk eine hervorragende Arbeit leistet.“