Diebe stehlen in Braunschweig Portemonnaie und heben Geld ab

Nachdem Unbekannte am Montag gegen 10.45 Uhr das Portemonnaie einer Rentnerin entwendet hatten, hoben sie mit der EC-Karte der 82-Jährigen Geld ab. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in zwei Strafverfahren.

Als die 82-jährige Frau beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in Querum war, legte sie laut Polizeibericht ihre Handtasche vor sich im Einkaufswagen ab und betrachtete die Auslagen. Sie legte ein Spielzeug in den Wagen und stellte fest, dass ihre Handtasche geöffnet war. Als sie in ihre Tasche schaute, fehlte ihr Portemonnaie samt EC-Karte, Geld sowie persönlichen Dokumenten.

Daraufhin ging die Seniorin zu ihrer Bankfiliale, wo ihr mitgeteilt wurde, dass soeben ein vierstelliger Bargeldbetrag von ihrem Konto abgehoben worden sei. Ihre PIN habe sie nirgends hinterlegt, da sie diese auswendig wisse. Beim Einkaufen seien der Rentnerin drei Frauen mit schulterlangen schwarzen Haaren und dunklen Mänteln aufgefallen. Sie waren demnach etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwei von ihnen schlank, eine etwas kräftiger. Ob diese Frauen mit dem Diebstahl ihres Portemonnaies etwas zu tun haben, habe die Geschädigte jedoch nicht mit Gewissheit sagen können. Die Polizei ermittele wegen Taschendiebstahls und Betrugs.

red