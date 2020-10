Noch hat Braunschweig die erste kritische Sieben-Tage-Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch nicht erreicht. Am Dienstag lag der Wert laut der Stadtverwaltung bei rund 28.

Bei Erreichen der 35er-Marke treten nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes schärfere Maßnahmen in Kraft, darunter Folgende: Bei privaten Feiern und Zusammenkünften auf privaten Flächen im Freien (zum Beispiel in Gärten und Höfen) sind maximal 25 Personen zulässig, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird. Bei privaten Zusammenkünften an öffentlich zugänglichen Stellen und in gastronomischen Betrieben sind maximal 50 Personen zulässig. Generell soll die Zahl der Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen weiter begrenzt werden.

Noch keine konkreten Angaben zu ergänzender Maskenpflicht

„Weitere Maßnahmen, um die Zahl der Kontakte in der Bevölkerung gezielt zu reduzieren, können erforderlich sein und werden von den lokalen Gegebenheiten und der aktuellen Infektionslage abhängig festgelegt“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Die Stadt wird sich dabei an den Vorgaben des Landes orientieren, die in den kommenden Tagen präzisiert werden sollen. Insofern hat die Stadt darüber noch keine abschließende Festlegung getroffen.“

Offen ist zum Beispiel, wo in Braunschweig eine ergänzende Maskenpflicht eingeführt wird. Diese kann dort verfügt werden, wo Menschen im öffentlichen Raum dichter und/oder länger zusammenkommen. Außerdem werden bundesweit Sperrstunden diskutiert und teilweise schon umgesetzt – auch hierzu gibt es noch keine Aussage der Stadtverwaltung, was in Braunschweig zu erwarten ist, falls die Zahl der Neuinfektionen weiter ansteigen sollte.

Stadt: Viele Betroffene wissen nicht, wo sie sich angesteckt haben könnten

Wie Stadtsprecher Adrian Foitzik mitteilt, sind bei den Neuinfektionen der vergangenen vier Wochen offensichtlich keine Schwerpunkte zu erkennen, wo und wie sich die Menschen angesteckt haben. „Die Verwaltung wertet ihre Informationen derzeit diesbezüglich aus, auch mit Blick auf die Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen bei Überschreiten der Grenzwerte sinnvoll sein könnten“, sagt er. In Kürze werde dazu mehr mitgeteilt. „Deutlich geworden ist in den vergangenen Wochen, dass in einer Vielzahl von Fällen die Betroffenen keine klaren Hinweise gegeben haben, wo sie sich angesteckt haben könnten.“

