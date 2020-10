Abschnitte am Westlichen und Östlichen Ringgleis werden wegen Bauarbeiten gesperrt – erste Sperrungen gibt es ab 26. Oktober.

Der Abschnitt am Östlichen Ringgleis zwischen Grünewaldstraße und Gliesmaroder Straße wird laut einer Mitteilung der Stadt ab Montag, 26. Oktober, gesperrt, da durch die Umbauarbeiten an der Straßenbahnhaltestelle in der Gliesmaroder Straße die Verbindung zwischen Hans-Sommer-Straße und Ringgleisweg unterbrochen wird.

Die Arbeiten am Ringgleis werden voraussichtlich bis Ende November dauern

Die Umleitung für diesen Abschnitt führt über die Straße Am Soolanger. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November andauern.

Weitere Sperrungen am Westlichen Ringgleis erfolgen ab Montag, 2. November, da mehrere Wegabschnitte, die bisher eine wassergebundene Decke hatten, asphaltiert werden. Die Bauabschnitte werden laut Stadtverwaltung „analog zum Bauverlauf zeitlich versetzt abschnittsweise gesperrt und direkt nach der Fertigstellung freigegeben, damit sie möglichst schnell wieder nutzbar sind“.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember an. Die Umleitung für den Bereich Kälberwiese – Broitzemer Straße wird während der Bauzeit über den Sackring beziehungsweise den Altstadtring geführt.

Die Asphaltierung soll zur Verbesserung des Freizeitwegnetzes in Braunschweig beitragen

Um rechtzeitig auf die Baumaßnahme aufmerksam zu machen, wird die Umleitungsbeschilderung schon einige Tage vorher aufgestellt. Die Asphaltierung soll zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Freizeitwegnetzes in Braunschweig führen und sorgt dafür, dass sowohl Fußgänger als auch Radfahrer den Ringgleisweg auch bei schlechter Witterung komfortabel und sicher nutzen können.

Das Ringgleis ist ein bundesweit einmaliger Fuß- und Radweg auf oder nahe der Trasse des ehemaligen Industriebahngleises rund um die Stadt Braunschweig.