Braunschweigs Oberbürgermeister: Flüchtlingsthema geht weiter

Knapp eine Million Flüchtlinge kamen im Jahr 2015 nach Deutschland. „Wir schaffen das“, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet. Es war eine Zeit der Zuversicht und der Willkommens-Kultur, aber auch der Unsicherheit und Angst: eine äußerst emotionale Zeit, auch in Braunschweig.

In unserer Serie „Fünf Jahre – Wir schaffen das“ haben wir berichtet: Was hat die Stadt geschafft? Wie steht es um die Integration? Was hat sich seit 2015 verändert? Zum Abschluss der Serie sprachen wir mit Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Sozialdezernentin Christine Arbogast.

Herr Markurth, werfen wir einen Blick zurück: Wie machte sich die Flüchtlingswelle in Braunschweig zuerst bemerkbar?

Markurth: Wir hatten in Braunschweig die besondere Situation mit der Landesaufnahmebehörde in Kralenriede. Dadurch wurden wir früh mit der Unterbringung und Versorgung der ankommenden Menschen konfrontiert. Der Standort war damals ausgelegt für bis zu 750 Menschen, untergebracht waren dort zu Spitzenzeiten aber mindestens 5000. Wie viele es exakt waren, wissen wir bis heute nicht genau. Das Lager war völlig überbelegt. Es wurden große Festzelte aufgebaut mit Etagenbetten, um die Leute überhaupt aufnehmen zu können.

Auf dem Gelände der LAB steht eine städtische Turnhalle. Der Staatssekretär des Innenministeriums hat damals mit mir telefoniert und gesagt: Wir werden diese Halle brauchen, wir können die Menschen sonst nicht mehr menschenwürdig unterbringen. Das war die erste Turnhalle, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Später haben wir vier weitere Turnhallen zu Behelfsunterkünften ausgebaut.

Für die Anwohner in Kralenriede wurde die überfüllte LAB zur Belastungsprobe...

Markurth: Die große Zahl an Menschen überforderte nicht nur den Standort und die Mitarbeiter. Die Flüchtlinge wollten verständlicherweise raus aus dem überfüllten Lager, es gab eine anhaltende „Massenwanderung“ über den Steinriedendamm zu den Supermärkten im Ort. Für die Anwohner war das schwierig.

Wir haben uns in Abstimmung mit der Polizei und mit Hilfsorganisationen um folgende Fragen gekümmert: Wie kann man informieren, wie kann man Ängste auf beiden Seiten nehmen? Ich erinnere mich an eine Familie aus Kralenriede, die glaubhaft versicherte, wie sie bemerkte, dass Flüchtlinge abends im Dunkeln auf ihrer Terrasse standen und durch die Fenster hindurch das Fernsehprogramm mit anschauten. Die hatten nichts Böses im Sinn – aber so etwas macht natürlich Angst. Da gab es Verwerfungen.

Ebenso in der LAB: Früher kam ein Großteil der Bewohner vom Balkan. Ab 2015 lebten dann Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen auf engstem Raum zusammen: aus Afghanistan, Syrien, Iran, Zentralafrika. Es gab auch religiöse Konflikte, die in der Unterkunft ausgetragen wurden. Die Polizei spielte damals eine sehr wichtige und beruhigende Rolle, hatte eigens eine Sonderkommission gegründet. Sie machte klar: Es gibt keine gesteigerte Kriminalität in der Stadt. In der Einrichtung selbst schon, bei den Bewohnern untereinander. Die Braunschweiger Bürger, auch die direkten Anwohner, waren davon aber nur selten betroffen.

Dadurch, dass die Landesaufnahmebehörde einen Standort in Braunschweig hat, war die Stadt anfangs davon befreit, weitere Asylsuchende unterzubringen Das änderte sich, als immer mehr Menschen kamen. Was passierte da?

Markurth: Wir hatten da diese Situation mit dem Zug, der eigentlich ein anderes Ziel hatte und plötzlich bei uns strandete. Da standen plötzlich 800 oder 900 Menschen am Hauptbahnhof, die versorgt werden mussten. Uns blieben nur wenige Stunden, das zu organisieren. Wir wussten vorher nicht, wer kommt: Kinder, ältere Menschen, junge Männer? Wir wussten nicht, ob sie über Nacht bleiben. Die Feuerwehr musste aktiviert werden, die großen Hilfsdienste waren auch alle da. Das war klassisches Krisenmanagement, es ging um die Erstversorgung: Ist jemand krank? Braucht jemand besondere Unterstützung? Was ist mit Kleinkindern?

Das war ein singuläres Ereignis, aber es zeigte uns: Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Seitdem gab es eine interne Projektgruppe, die sich damit beschäftigt hat. Es war die Zeit, als die Aufnahmezahlen dramatisch nach oben gingen und uns klar war: Auch wir werden Menschen aufnehmen müssen. Als es Anfang 2016 soweit war, hat uns das nicht wirklich überrascht, wir hatten schon an einem Konzept gearbeitet.

Für die Stadt bedeutete das ja eine gänzlich andere Aufgabenstellung, richtig?

Markurth: Natürlich. Es mussten dauerhafte Unterkünfte geschaffen und integrative Konzepte entwickelt werden. Dabei haben wir davon profitiert, dass andere Städte schon deutlich früher damit begonnen hatten: Wir waren über den Städtetag sehr eng vernetzt und wussten schon, was andernorts gut funktioniert hatte und was nicht. Diesen großen Startvorteil hatten wir, und den haben wir gut genutzt.

Welchen Weg hat die Stadt eingeschlagen?

Markurth: Wir konnten nichts aus dem Boden stampfen. Wohncontainer gab es ja gar nicht mehr auf dem Markt. Zuerst haben wir Turnhallen umfunktioniert. Dabei haben wir auf verschiedene Ethnien geachtet, und es gab auch eine Turnhalle speziell für Frauen mit kleinen Kindern. Wir haben Behelfsunterkünfte wie in der Saarbrückener Straße geschaffen. Parallel dazu haben wir in kürzester Zeit ein dezentrales Standortkonzept für neue Flüchtlingsunterkünfte erarbeitet. Manches hat sich auch nicht realisieren lassen, weil es zu teuer gewesen oder zu lange gedauert hätte.

Frau Arbogast, Sie waren damals noch nicht Sozialdezernentin in Braunschweig, sondern Dezernentin in Baden-Württemberg. Wie bewerten Sie das Braunschweiger Standort-Konzept?

Arbogast: Das kann ich uneingeschränkt loben, denn daran war ich nicht beteiligt (lacht). Aber ganz im Ernst: Das Konzept finde ich sehr gelungen. Geplant waren 15 Standorte, gebaut wurden 8. Dort leben zurzeit knapp 550 Menschen. Die einzelnen Standorte sind nicht zu klein, so dass sich Gemeinschaften bilden können von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Und sie sind nicht zu groß, das ist wichtig für die Integration in den Stadtteil.

Das dezentrale Standortkonzept wurde den Bürgern in der VW-Halle erstmals präsentiert...

Markurth: Dieser Abend wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Verbal flogen da faule Eier, es gab Unterstellungen und falsche Behauptungen. Der Tonfall, der an diesem Abend mitunter angeschlagen wurde, hat mich wirklich geschmerzt. Es gab nicht nur diffuse Ängste im Publikum, was völlig verständlich war in so einer neuen Situation. Es gab auch Bürger, die ihre Vorurteile als Wahrheiten verkündet haben – in einer Art und Weise, die ich unerträglich fand.

Hilfreich war in dieser Situation, dass wir Unterstützung hatten aus dem Innenministerium und vom damaligen Leiter der Kripo Braunschweig, Ulf Küch. Er hat viele Vorwürfe direkt entkräften können. Wir standen da alle Seite an Seite. So musste es sein. Wir wussten: „Das ist unsere gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe. Wenn man das nicht begreift, geht es schief.“

Wir haben uns viel Mühe gemacht, jeden einzelnen Standort mit der örtlichen Bewohnerschaft vorab zu diskutieren. Entstanden sind die Unterkünfte in einer Fertigbauweise, die wir inzwischen auch an Schulstandorten nutzen: schnell, preiswert und absolut funktionstüchtig.

Warum war Ihnen diese Transparenz so wichtig? Ohne Bürgerbeteiligung hätten die Planer es doch wesentlich einfacher gehabt, oder?

Markurth: Es gab ja nicht nur die Menschen, die von Beginn an dagegen waren und die, die helfen und unterstützen wollten. Es gab auch viele andere, die einsahen, dass etwas getan werden muss – die aber angesichts einer geplanten Unterkunft in ihrer Nachbarschaft unsicher waren und viele berechtigte Fragen und Ängste hatten: Muss ich mir Sorgen machen? Wie begegne ich diesen Menschen? Was heißt eigentlich Integration? Darüber muss man sprechen.

Auch in allen Kindergärten und Schulen war das ein Thema. Für die Schulen war das meiner Einschätzung nach eine immense Herausforderung. Der Ehrgeiz der Lehrer, das zu schaffen, war enorm.

Was hat die Stadt getan, um die Integration der Geflüchteten zu befördern?

Markurth: Wir müssen da nicht nur in die Vergangenheit blicken. Das Thema ist ja virulent. Wenn man zuletzt die Bilder von Lesbos sah, wurde das klar. Viele Grenzen sind dicht, aber es kommen immer noch Zuwanderer in Braunschweig an, im Schnitt eine Person pro Tag.

Integration geht weit über die Fragen von Unterbringung und Versorgung hinaus. Beide Seiten müssen den Willen zur Integration haben, den Willen, aufeinander zuzugehen und etwas Neues miteinander zu schaffen. Wir Kommunen müssen dafür die Voraussetzung schaffen. Ganz elementar sind die Sprachkenntnisse: Da haben wir ganz viele Kurse angeboten und tun es immer noch.

Braunschweig hat im Vergleich zu anderen Städten deutlich weniger Flüchtlinge unterbringen müssen. Zum Vergleich: Von 2015 bis Sommer 2020 wurden Salzgitter 6000 Flüchtlinge zugewiesen, im doppelt so großen Braunschweig waren es im gleichen Zeitraum lediglich 1280. Ist das ein gesundes Verhältnis?

Markurth: Es muss in einer Größenordnung bleiben, die die jeweilige Stadt und alle handelnden Personen nicht überfordert. Es gibt Grenzen. Für Salzgitter war es eine Überforderung, ganz klar. Deshalb musste die Stadt die Zuzüge auch sperren, dafür hatte ich großes Verständnis. Das ist ein ganz scharfes Schwert, das man nur zieht, wenn man keine andere Möglichkeit mehr hat.

Die absoluten Zahlen waren hier auch vergleichsweise niedrig, weil Braunschweig sich auf die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen spezialisiert hatte. Rund 700 waren es. Eine besondere Herausforderung?

Markurth: Ja, das wurde gegengerechnet. Wir als Großstadt mit einer starken Jugendhilfe und einem starken Jugendamt haben uns das zugetraut. Im Nachhinein muss ich sagen: Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Es gab junge Leute, die stark traumatisiert waren und einen therapeutischen Bedarf hatten. Einige waren wahnsinnig glücklich, im „Paradies“ angekommen zu sein, da lief es gut. Andere waren nur auf ihre Vorteile bedacht, mit denen gab es Stress. Ärger gab es mitunter auch im Umgang der Geschlechter miteinander. Frauen haben bei uns eine andere Rolle als in manch anderem Kulturkreis. Dafür fehlten bei manchem Verständnis und Akzeptanz. Unsere klare Ansage lautet: Wer in unserem Land leben will, muss das akzeptieren.

Arbogast: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau gehört zum Wesentlichen unserer Demokratie, ist Teil unserer gesetzlichen Grundlagen. Es gibt bestimmte Themen, die sind nicht verhandelbar. Aber das war und ist kein neues Problem. Und diese sehr patriarchalischen Familienstrukturen, wo die Jungen schon von klein auf bedient werden und alles dürfen, gibt es schon länger. Es ist aber nicht die Mehrheit, und auf dem Weg zu einer umfassenden Gleichberechtigung haben wir – mit oder ohne Geflüchtete – in Deutschland noch eine Strecke vor uns.

Maximal ein Jahr sollen Flüchtlinge in den Braunschweiger Unterkünften bleiben, so war die Zielvorgabe. Gelingt das – und wie werden Flüchtlinge dabei unterstützt, auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in Braunschweig eine bezahlbare Wohnung zu finden?

Arbogast: Sie werden von den Sozialarbeitern an den Standorten unterstützt, von den Ehrenamtlichen und der Zentralstelle für Wohnraumhilfe ZSW. Doch gerade für alle, die kein dauerhaftes Bleiberecht haben, ist es schwer, hier Fuß zu fassen – auch, weil es durchaus Vorbehalte gibt bei Vermietern.

Hinzu kommt: Je länger die Geflüchteten gut zusammen in den Unterkünften wohnen, desto größer ist ihr Wohlbefinden und ihr Gefühl von Sicherheit. Es bilden sich Freundschaften, die Menschen unterstützen sich gegenseitig, geben sich Tipps, helfen bei der Übersetzung. Manche wollen also gar nicht unbedingt weg. Am Auszugsmanagement müssen wir intensiv arbeiten. Sonst reichen irgendwann die Plätze nicht mehr aus.

Würden Sie für die Stadt sagen: Wir haben es geschafft?

Markurth: Wie gesagt: Das Thema ist nicht zu Ende. Wir haben die Ursachen nicht gelöst, das zeigt ein Blick in die Welt. Wir werden mit Sicherheit nochmal einen Schub bekommen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Viele Befürchtungen, die die Menschen in Deutschland damals mit der Flüchtlingswelle verbanden, sind nicht eingetreten. Wir haben ganz viel geschafft, vieles hat sich als vorteilhaft erwiesen, gerade mit Blick auf die demografische Entwicklung und die Situation am Arbeitsmarkt.

Arbogast: Man muss aber bedenken, dass der Satz „Wir schaffen das“ 2015 in der Phase eines Daueraufschwungs in Deutschland und Europa gesagt wurde.

Markurth: Genau. Das ist jetzt anders. Die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie werden uns noch sehr lange beschäftigen, fürchte ich. Das ist eine Wirtschaftskrise von einem Ausmaß, wie die meisten von uns es noch nicht erlebt haben. Das wird gesellschaftliche Erosionen mit sich bringen und vieles ändern – leider.

