Autor Falko Rost (Bildmitte, mit Buch) sowie Helga Miehe (links) mit Klaus Hermann (Zweiter von links), Rolf Ahlers und Dieter Heitefuß (rechts) vom Braunschweigischen Landesverein vor St. Nikolai in Melverode.

Als „kunstgeschichtlich bedeutsam“ beschreibt Falko Rost in einem neuen Buch über romanische Kleinkirchen im Braunschweigischen Land die Kapelle St. Nikolai am Kirchplatz in Melverode. Diese interessante Einordnung dürfte vielen gar nicht bewusst sein.

Andererseits: Schaut man sich – auch und gerade als Laie – das zuletzt 2005/06 zur 1000-Jahr-Feier des Stadtteils (2007) neu verputzte Gebäude ganz bewusst an, wirken die einfachen, wuchtigen Formen, der prägnante querrechteckige Westturm mit Satteldach und vor allem die Bauweise, als sei immer noch ein Teil hinzugefügt worden, schon außergewöhnlich – und doch wie aus einem Guss. „Additiv“ nennen Experten diesen Stil – der für die Mehrzahl der beschriebenen romanischen Kleinkirchen gilt. Ein seltenes Beispiel St. Nikolai ist ein sehr gut erhaltenes, wenn auch im gewissen Sinne „seltenes Beispiel für die erweiterte Form einer Dorfkirche“, führt Rost in der Beschreibung des um 1200 erbauten Gotteshauses aus. Selten deshalb, weil der Mittelteil gar dreischiffig ist und es neben dem Chor und einer halbrunden Apsis auch noch zwei Nebenapsiden gibt. Das hat nicht jedes Dorf gehabt. Apsiden ist die Mehrzahl von Apsis. Auch romanischen Ursprungs: die Leonhardkapelle an den Leonhardstraße. Foto: Karsten Mentasti Falko Rost beschreibt allerdings im Buch die künstlerische Ausmalung im Inneren oder sonstige Ausschmückungen nicht im Detail. „Ich bin kein Kunsthistoriker, sondern komme vom Bau“, erläutert der Autor, der bis zu seinem Ruhestand im Baureferat der Landeskirche tätig war. Daher hat er umfangreiche Kenntnisse über die Kirchen, die im 12 und 13. Jahrhundert in vielen Dörfern entstanden sind und von neuem Selbstbewusstsein und Zusammengehörigkeitsgefühl der damaligen Bevölkerung zeugten: „Man wollte eine eigene Kirche und nicht mehr weit in einen größeren Ort zum Gottesdienst laufen.“ Der Autor bereiste die Gebiete des alten Herzogtums Braunschweig Jetzt hat der Autor, oft zusammen mit seiner Lebensgefährtin Helga Miehe, ein Jahr lang die Gebiete des alten Herzogtums Braunschweig beziehungsweise des ehemaligen Braunschweigischen Landes zwischen Blankenburg und Holzminden bereist – immer auf den Spuren romanischer Kleinkirchen. 395 Kapellen und Kirchen mit mindestens romanischen Ursprüngen sind bei der Landeskirchen inventarisiert. Nach seinen Recherchen sagt Rost, 114 davon seien noch als romanisch zu erkennen, die anderen gut zwei Drittel wurden schon in der nachfolgenden Gotik oder später essenziell umgestaltet oder zerstört. 48 Kirchen seien aber noch als „überwiegend romanisch“ erkennbar. Auf diese Gebäude hat sich Rost auf 78, mit vielen Fotos illustrierten Seiten konzentriert. Keine Feierabend-Lektüre Ein weiteres klassisches Beispiel einer Kleinkirche dieser Epoche in Braunschweig ist die frühere Siechenkapelle St. Leonhard an der Leonhardstraße. Ein romanischer Ursprung ist – nicht zuletzt durch rechteckige Türme – auch bei den Kirchen in Stöckheim, Mascherode und Rautheim zu erkennen. Das Buch ist keine lockere Feierabend-Lektüre, eher eine unverzichtbare fachliche Beschreibung für Kirchen- und Architekturkenner, die sich für die vielen Varianten romanischer Dorfkirchen in der Region interessieren. Die Bauherren haben sich oft an Kloster- oder Stiftskirchen wie dem romanischen Braunschweiger Dom orientiert. Finanziert wurde das Buch in einer 500er-Auflage zur Hälfte vom Herausgeber Braunschweigischer Landesverein sowie durch eine private Spende und die Landeskirche. Das Buch „Romanische Kleinkirchen in Bereichen der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig“, Verlag Uwe Krebs, ist für 9,90 Euro unter ISBN 978-3-932030-90-1 erhältlich.