Seit Beginn des Monats hat das Steigenberger Parkhotel Braunschweig mit Andreas Neininger einen neuen Chef. Er folgt auf Jost Smeulders, der als General Manager das Ostseehotel Kühlungsborn der Hotelkette Travel Charme übernommen hat.

Neininger (35), geboren in Stuttgart, war zuvor bereits General Manager des Kölner Radisson-Park-Inn, davor Stellvertretender Direktor für Radisson im Park Inn Berlin-Alexanderplatz.

Das 2013 eröffnete Steigenberger im Bürgerpark hat 180 Zimmer und derzeit 70 Mitarbeiter. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie betrug die Auslastung im September 46 Prozent, im Oktober 40 Prozent.

Andreas Neininger beschreibt sich selbst als „ehrgeizigen Netzwerker“ und „offenen, friedvollen, humorvollen Schwaben“, hat seinen Wohnsitz in Köln, lebt seit fünf Jahren in einer Fernbeziehung mit seiner Partnerin, die in Berlin in derselben Branche tätig ist. Er ist stark im Prüfungs- und Ausbildungswesen engagiert, wirkt maßgeblich in der deutschen Hoteldirektorenvereinigung mit. Wir sprachen am Dienstag mit ihm.

Bislang kannten Sie Braunschweig nur als Autobahnabfahrt. Was sind nun Ihre ersten Eindrücke?

Sehr positiv! Der Charme der Stadt hat mich ein wenig an Bonn erinnert. Und das Hotel mit der wunderbaren Lage im Bürgerpark an der Oker, absolut zentral, das hat mich begeistert.

Ungünstiger als in der Corona-Zeit kann ein Startzeitpunkt aber nicht sein ...

Man muss immer das Positive in so einer Situation sehen. Wenn Sie ein Haus übernehmen, dann werden Sie normalerweise mit Zielvorgaben geholt, die jetzt keine Grundlage haben. Für mich geht es jetzt schlicht um die Aufrechterhaltung des Betriebs und um die Sicherung der Arbeitsplätze. Eine schwere Zeit, aber auch eine unglaublich herausfordernde und spannende Zeit. Turbulent durch die sich fast täglich ändernden Verordnungen, Vorgaben und Richtlinien. Man muss dicht an den Mitarbeitern sein und sich der Situation entgegenstellen, das Beste daraus machen.

Wie lange kann man so eine Situation wie die jetzige noch aushalten?

Zunächst: Unsere Hygiene-Konzepte sind ausgearbeitet, stehen und sind genehmigt. Ein Hotel, ein Restaurant, das ist mit der sicherste Platz, den man sich vorstellen kann – auch schon vor Corona. Hygiene und Sauberkeit war und ist schon immer das Wichtigste in unserer Branche. Aber die Frage, die Sie stellen, trifft’s schon. Wie lange macht es noch Sinn? Ich kann Ihnen im Moment keine Antwort darauf geben.

Wie viele werden überleben?

Es wird große Veränderungen in unserer Branche geben. Viele Kolleginnen und Kollegen werden ihre Häuser aufgeben müssen. Wie viele es am Ende sein werden – 30 Prozent?

Nach Berechnungen ist das sogar optimistisch. Wir richten uns zuhause ein, rüsten den Garten auf, tagen und reisen nicht mehr.

Alles richtig, doch ich bin auch davon überzeugt: Ein Hotel, das ist nicht nur Reisen, das ist auch Feiern, Tagen, Freude, Bekanntschaft, Versammlung. Das wird alles wiederkommen. Wir brauchen das auch! All die Online-Meetings und -Events – es wird und muss auch wieder der persönliche Kontakt der Kollegen stattfinden. Das geht nur in Veranstaltungszentren, Hotels, Restaurants. Die Sehnsucht des Menschen nach Feiern ist ungebrochen. Ein Hotel ist von der Hochzeit über die Taufe bis hin zu anderen Anlässen ein Ort für die Familie und wird auch benötigt. Hotellerie ist Kultur!

Was ist für Sie das Wichtigste?

Hotellerie und Gastronomie sind tatsächlich die sichersten Plätze der Zusammenkunft! Corona ist schlimm, man muss aufpassen und sich an Abstands-, Hygieneregeln, Lüftung und das „Maultäschle“ im Gesicht halten. Vertrauen Sie uns, wir haben alles Mögliche getan. Die Gesundheit der Gäste und unserer Mitarbeiter ist unser oberstes Gut. Vertrauen Sie uns! Manche Familienfeiern, die derzeit zuhause abgehalten werden, ohne die genannten Schutzmaßnahmen, können sich zum Problem entwickeln, wie wir gerade sehen.

Fehlt es aus Ihrer Sicht auch immer noch am notwendigen Bewusstsein?

Ich ärgere mich sehr und habe keinerlei Verständnis dafür, wenn die genannten Regularien nicht eingehalten werden, ja, wenn sogar dagegen demonstriert wird. Ich habe viele Kollegen im Ausland und muss sagen: Wir sind in Deutschland und können uns darüber glücklich schätzen. Man muss jedoch den Verstand einschalten, nicht nur an sich denken, sondern auch an die Verantwortung für die Mitmenschen. Dennoch muss man auch kritisch bleiben. Ich greife mal das Wort vom Beherbergungsverbot heraus. Das hat für unsere Branche schweren Schaden angerichtet.

Sie gelten als Netzwerker, der großen Ehrgeiz entwickelt. Wollen Sie sich in Braunschweig einmischen?

Absolut. Das macht mir Spaß. Ich sehe das auch als Verpflichtung an, mich einzubringen.

Was unternehmen Sie, um ganz bei sich zu sein?

Ich bin begeisterter Bergsportler, da kann ich absolut abschalten. Ich brauche kein Hotel, das hab’ ich jeden Tag. Am liebsten mache ich eine mehrtägige Tour in den Bergen, um dabei vollkommen abzuschalten. Gerne auch mit dem Mountain-Bike.