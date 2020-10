Zettel ade – per QR-Code Kundendaten digital erfassen

Nun ist es erst einmal wieder vorbei. Aber wenn es wieder losgeht, mit Restaurant- und Café-Besuchen, dann werden wir uns wieder lebhaft an all die Zettel erinnern, die da zwischen den Lockdown-Phasen ausgefüllt wurden. Seine Kontaktdaten hinterließ der Gast bisher in der Regel auf einem Blatt Papier. Sollte er sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, sollen die Daten helfen, andere Besucher, die zur gleichen Zeit in der Gaststätte waren, darüber informieren zu können. Äußerst nützlich, aber bisweilen etwas lästig – dachte sich auch Gunnar Suwe. Der Braunschweiger Informatiker digitalisierte den Vorgang und bietet mit seiner vor einem Jahr gegründeten Firma Smart Media die Digitale-Corona-Kontaktdatenerhebung an.

Gunnar Suwe hat eine Lösung entwickelt, wie Restaurants ohne Papier Kundendaten erfassen können. Foto: Smart Media

Das Braunschweiger Café Miner’s habe die Software bereits benutzt und weitere sechs Firmen aus Braunschweig und Gifhorn seien interessiert, sagt Suwe. Mitbewerber gibt es einige, auch in Braunschweig. Das Braunschweiger Unternehmen KST Innovations beispielsweise hat die App „SmartVi“ entwickelt, die bereits vom Braunschweiger Restaurant Tandure sowie dem Veranstalter des Festivals Kultur im Zelt genutzt wurde. Genau von solchen App-basierten Angeboten will Suwe sich abheben.

Vom Restaurant bis zum Weihnachtsmarkt

Der Kunde soll sich nicht vorher eine App herunterladen müssen, sondern im Restaurant einen QR-Code scannen und dann online seine Daten hinterlegen können. Die würden konform der Datenschutzgrundverordnung vier Wochen auf deutschen Servern gespeichert. Für den Nutzer bedeutet das: Wenn er innerhalb dieser vier Wochen wieder das gleiche Restaurant betritt, muss er keine neuen Daten eingeben. Betritt er es später, hingegen schon. „Für die Firma ist das System gut, weil es live wiedergibt, welche Kunden sich wann ein- und ausloggen.“ Neben der Kundendatenerfassung hat die Firma die Möglichkeit, auf einer individuell gestalteten Seite seine Speisekarte zu hinterlegen. So entfalle das Desinfizieren der Speisekarten, so Suwe.

Und Suwe denkt noch über weitere Anwendungsmöglichkeiten nach, den Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Wenn Besucher sich per QR-Code-Scan eintragen können, könnten Schlangen am Eingang zum Markt vermieden werden, Stifte müssten nicht weitergegeben werden. „Zudem könnte man live nachverfolgen, wie viele Menschen sich auf dem Markt befinden.“

