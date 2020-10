Braunschweigs Bündnis gegen Rechts sagt Kundgebung am Samstag ab

Das Bündnis gegen Rechts hat die Kundgebung unter dem Motto „Gerade denken, für die Gesundheit und das Leben! Gegen Verschwörungstheorien und Nazis!“ am Samstag, 31. Oktober, auf dem Platz der Deutschen Einheit abgesagt.

Grund sind die steigenden Infektionszahlen

In Anbetracht der schnell steigenden Infektionszahlen habe sich das Bündnis dazu entschlossen, die Kundgebung gegen die Querdenken-Demonstration abzusagen. „Wir wollen dadurch einen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens leisten“, sagt Udo Sommerfeld für das Bündnis gegen Rechts. Die Kritik an der sogenannten „Querdenkendemo“ bleibe selbstverständlich weiterhin bestehen. Das Bündnis gegen Rechts werde nicht stillschweigend akzeptieren, dass „Querdenker*innen“ und Verschwörungstheoretiker*innen ihre kruden Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit tragen und zulassen, dass Nazis und Rechtspopulist*innen in ihren Reihen antisemitische und rassistische Hetze verbreiten.

Bündnis will andere Formen finden, um für solidarisches Miteinander zu werben

Wer öffentlich für Freiheitsrechte eintreten wolle, solle das tun. „Wer dabei gemeinsame Sache mit Rechten, Antisemit*innen und anderen Verschwörungsaposteln macht, wird auf unseren Widerstand stoßen. Auch wenn es am Samstag keine Kundgebung gibt, werden die Bündnis-Organisationen andere Formen ohne Infektionsrisiko finden, um für ein solidarisches Miteinander in Braunschweig und überall einzutreten“, heißt es in der Mitteilung des Bündnisses weiter.

red