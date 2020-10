Einbrecher verzweifelt in Braunschweig an der Wohnungstür

Im östlichen Ringgebiet in Braunschweig kam es am Donnerstag zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Der Einbrecher scheiterte jedoch an der gut gesicherten Wohnungstür.

Eine 31-jährige Braunschweigerin hatte am Donnerstagmorgen ihre Wohnung verlassen. Hierbei handelt es sich laut Bericht der Polizei um eine Wohnung im Parterre mit einem separaten Eingang zur Straße.

Als die 31-Jährige nach etwa drei Stunden zurück zu Ihrer Wohnung kam, musste sie feststellen, dass die Tür beschädigt war. Die Tür stand im oberen und unteren Bereich ein kleines Stück offen. Die Polizei erschien vor Ort und sicherte die Spuren.

Offensichtlich hatte ein Einbrecher versucht, die Tür aufzuhebeln, scheiterte aber an der massiven Schließvorrichtung. Er konnte nicht in die Wohnung gelangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.