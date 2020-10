Schuhkay in der Braunschweiger Innenstadt schließt

Aus der Braunschweiger Innenstadt verabschiedet sich der nächste Großfilialist: Das Schuhhaus „Schuhkay 1882“ am Damm wird spätestens Mitte Dezember seine Türen schließen, wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage erklärt. Der Räumungsverkauf hat bereits begonnen. Die Regale haben sich schon sichtbar geleert, erste Bereiche wie die frühere Kinderabteilung wurden bereits abgesperrt.

„Wir sind traurig, und unsere Kunden sind enttäuscht“

Zehn Mitarbeiter seien von der Schließung am Standort Braunschweig betroffen, sagt der zuständige Bereichsleiter auf telefonische Nachfrage. Mehr dürfe er gegenüber der Presse nicht sagen. Er versprach am Freitag einen Rückruf aus der der Zentrale, der steht bislang noch aus. „Uns hat die Schließung überrascht. Wir sind jetzt alle arbeitslos“, sagt eine Mitarbeiterin der Filiale: „Wir sind traurig, und unsere Kunden sind sehr enttäuscht, dass wir schließen.“

Vor elf Jahren hatte die Filiale der Hamburger Schuhkette in der Braunschweiger Fußgängerzone eröffnet – in den ehemaligen Räumen des inhabergeführten Schuhhauses Voigt, das nach 132 Jahren seine Pforten geschlossen hatte. Insgesamt stehen acht Niederlassungen von „Schuhkay 1882“ sowie das Zentrallager in Bahrenfeld bis Ende 2020 vor dem Aus, berichtet das Hamburger Abendblatt, das wie die Braunschweiger Zeitung zur Funke Mediengruppe gehört.

Dem Abendblatt zufolge hat der auf insolvente Firmen spezialisierte Berliner Unternehmer Steffen Liebich die angeschlagene KG Schuhkay GmbH & Co. mit 30 Filialen im April gekauft, zuvor war sie von den Brüdern Thomas und Joachim Kay geführt worden. Dem Bericht zufolge will Liebich das Unternehmen in Eigenverwaltung aus der Insolvenz führen. „Wir kämpfen um jeden Standort“, sagte Liebich gegenüber der Zeitung, wollte sich aber nicht zu Details äußern. Ähnlich wie beim Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof heißt es wohl auch hier: weniger rentable Standorte schließen, um andere zu retten. Die Schuhbranche bekommt im laufenden Jahr auch wegen Corona einen deutlichen Umsatzeinbruch zu spüren.

Am Damm schließt eine Filiale nach der nächsten

Die Negativmeldungen aus der Braunschweiger Innenstadt reißen also nicht ab: Zuletzt hatte im Oktober Galeria Kaufhof geschlossen, zuvor hatte sich eine ganze Reihe von Filialen am Damm verabschiedet: das französische Einrichtungshaus Maisons du Monde, das Bekleidungsanbieter Gina Tricot und der Süßwarenspezialist Chocolata. Auch der Anbieter von Kinderkleidung und -spielzeug Jako-o sowie Sportscheck am Kattreppeln sind verschwunden. Karstadt am Gewandhaus wird voraussichtlich im kommenden Sommer schließen, der Mietvertrag wurde für Ende Juni gekündigt.

Lediglich Karstadt-Sports am Damm konnte in letzter Minute gerettet werden, wir berichteten. Mark Alexander Krack vom Einzelhandelsverband Harz + Heide hatte gegenüber unserer Redaktion schon im September vor den Folgen gewarnt, wenn es nicht gelinge, die Lücken alsbald zu schließen. „Wenn so etwas massiv auftritt, leidet der Handel darunter, es setzt sich ein sogenannter Trading-down-Prozess in Gang, der schwer zu stoppen ist.“