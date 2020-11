Falsche Dachdecker erbeuten in Braunschweig Schmuck

Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe haben falsche Dachdecker bereits am 26. Oktober in Rüningen erbeutet. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Demnach wurde eine 86-Jährige von einem angeblichen Dachdecker an ihrer Haustür angesprochen. Er gab an, dass er bei Arbeiten auf einem Nachbarhaus bemerkt hätte, dass auf ihrem Dach ein Ziegel fehlen würde. „Er bot ihr an, das Problem schnell und kostenlos für sie zu lösen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Während der Mann auf dem Dach war, klingelte es erneut an ihrer Tür. Eine Frau sagte, dass sie zu dem Dachdecker gehören würde und nach fehlendem Werkzeug fragen wolle. Auch die Frau gelangte so in das Haus. Nach einer halben Stunde seien der falsche Handwerker und seine Begleiterin wieder gegangen.

Einige Tage später habe die Frau das Fehlen von Bargeld und Schmuck festgestellt, melden die Beamten. Der Mann war laut Zeugenaussage etwa 1,60 Meter groß, etwa 55 Jahre alt und schlank. Die Frau war demnach etwa gleich alt, kleiner und korpulent. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise unter (0531) 476-2516.

red