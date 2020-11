Braunschweiger Polizei schließt Gaststätten und beendet Feier

Rund um die Uhr haben Polizeibeamte auch am Wochenende die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie angeordnet wurden, kontrolliert.

Hierbei habe die Mehrheit Verständnis für die geltenden Regelungen, heißt es im Polizeibericht.

Einige weigerten sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen

Vereinzelt hätten die Beamten jedoch auch Personen angetroffen, die sich weigerten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zwei Personen, die sich am Freitagabend in einer Kneipe in der Innenstadt aufhielten, musste die Polizei aus diesem Grund einen Platzverweis aussprechen.

Am Samstag schloss die Polizei zwei Gaststätten im Umfeld des Rotlichtmilieus, nachdem sie wiederholt Verstöße festgestellt hatte. Es wurde weder auf die Einhaltung des Mindestabstands noch auf das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung geachtet. Auch der Dokumentationspflicht sei nicht entsprochen worden.

Ein Mann muss in Polizeigewahrsam

In einer Shisha-Bar stellten die Beamten kurz darauf eine ähnliche Situation fest. Zudem weigerte sich ein Gast, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er beleidigte die Beamten und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Den Rest der Nacht musste er Polizeigewahrsam verbringen. Als die Beamten zu einer privaten Feier gerufen wurden, stellten sie zudem fest, dass fünf Haushalte zusammengekommen war.

: Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Die Feier war damit beendet.

red