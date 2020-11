Viele Braunschweiger Restaurants bieten einen Lieferservice

In ganz Deutschland hat ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, Gaststätten bleiben geschlossen.

Braunschweig. Wer lokale Betriebe unterstützen will, findet im Internet eine Übersicht über Abhol- und Lieferangebote.

Online bestellen, abholen oder liefern lassen und dabei die lokalen Betriebe unterstützen: Unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern finden Interessierte eine Übersicht der Abhol- und Lieferangebote von Cafés und Restaurants sowie Dienstleistern und Geschäften in Braunschweig.

So kann die Braunschweiger Angebotsvielfalt von Gastronomie und Einzelhandel auch weiterhin genutzt und zu ihrer Erhaltung beigetragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz sind auch die Braunschweiger Restaurants und Cafés zunächst im November komplett geschlossen. Zudem habe der Einzelhandel die Kapazitäten in seinen Ladengeschäften reduzieren müssen.

„Viele setzen deshalb wieder verstärkt auf ein Abhol- und Lieferangebot.“ Zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft hatte das Stadtmarketing bereits im Frühjahr eine Übersicht erstellt, um diese Angebote gesammelt auffindbar zu machen.

Händler sowie Gastronomen, die ihr Abhol- und Lieferangebot noch nicht registriert haben, können dies nach wie vor über ein Meldeformular unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern vornehmen.

