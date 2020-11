Die BSVG zieht Konsequenzen aus dem Corona-Lockdown und stoppt vorläufig den Nachtverkehr in Braunschweig. Am Wochenende werden nach Mitternacht nur noch Busse der Ring-Linien 419 und 429 fahren.

Der sogenannte Nachtverkehr war bislang ein Angebot an Nachtschwärmer. Zusätzliche Busse und Bahnen sorgten Samstag und Sonntag dafür, dass auch nach Mitternacht die Besucher der Innenstadt nach Hause kamen. Um 1.10, 2.20 und 3.30 Uhr starteten bislang die Busse und Straßenbahnen am Rathaus. Wenig später begann der reguläre Morgenverkehr. Der Nachtverkehr, er wurde im November 2014 in Braunschweig eingeführt, sorgte dafür, dass am Wochenende Busse und Bahnen praktisch rund um die Uhr fuhren.

Die Nachfrage fehlt

Der Nachtverkehr-Service wird vom nächsten Wochenende an vorläufig eingestellt. BSVG-Sprecherin Maike Schulz sagt: „Wir könnten zwar fahren. Aber weil Kinos, Theater sowie Gastronomie geschlossen haben und die privaten Besuchsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, fehlen Ziele, um in die Innenstadt zu fahren. Nach Mitternacht gibt es praktisch keine Nachfrage mehr.“

Die Linien 419 und 429 fahren länger

Das heißt: Von Sonntag bis Donnerstag bleiben die Fahrpläne unverändert. Änderungen finden nur in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag statt. Die letzten Fahrten erfolgen wie an allen anderen Wochentagen um 0 Uhr von und zu der zentralen Haltestelle Rathaus. Alle Fahrten, die nach 0.30 Uhr beginnen, entfallen damit. Dies gilt für alle Linien der BSVG sowie für die Linie 560, die über Lamme nach Wipshausen fährt.

Eine Ausnahme gibt es allein auf den Ring-Linien 419 und 429, die die Haltestelle Rathaus nicht anfahren. Die Linie 429 startet zur letzten Fahrt ab Hauptbahnhof um 0.39 Uhr, die Linie 419 um 1.05 Uhr..