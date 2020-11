Wenn die Eltern zu Hause keine Ruhe geben oder die Geschwister nerven, verdrückt sich mancher Jugendliche gerne ins Jugendzentrum. Im ersten Lockdown im Frühjahr, als dieser Rückzugsort für viele Schüler so wichtig gewesen wäre, mussten die Einrichtungen in Niedersachsen alle schließen.

Diesmal ist es anders. Alle 30 Kinder- und Jugendzentren im Stadtgebiet bleiben vorerst geöffnet. Darauf hat Andreas Bogner am Dienstag hingewiesen, Jugendreferent der Stadt: „Anders als beim ersten Mal werden die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in der aktuellen Verfügung nicht den Freizeiteinrichtungen zugeordnet wie Spielhallen oder Freizeitparks. Damit sind sie von den Schließungen derzeit nicht betroffen.“

„Die digitale Vernetzung ersetzt nicht das persönliche Miteinander“

Bogner findet es richtig, dass nicht nur versucht wird, die Kitas und Schulen so lange wie möglich geöffnet zu halten, sondern auch die offene Jugendarbeit aufrecht erhalten werden soll. „Der Austausch in der Peergroup mit Gleichaltrigen ist ein wesentlicher Lebens- und Lernbereich in der Entwicklung von Jugendlichen“, erklärt er: „Die Jugendlichen tauschen sich zwar auch viel über WhatsApp oder Instagram aus. Aber diese digitale Vernetzung ersetzt das persönliche Miteinander nicht, das haben wir beim ersten Lockdown deutlich zu spüren bekommen. Und das ist irgendwie ja auch beruhigend.“

Natürlich gibt es Auflagen: In allen Einrichtungen gibt es ein Hygienekonzept, das sich an den Räumlichkeiten vor Ort orientiert. Mundschutz ist Pflicht, und es wird dokumentiert, wer wann wo anwesend war.

„Besser, als wenn sich die Jugendlichen privat zu Hause treffen“

Viele Angebote in den Einrichtungen – wie Werkeln, Kochen, Konzerte, Sport – müssen ersatzlos ausfallen: „Wichtig ist dennoch, dass die Kinder- und Jugendzentren als Rückzugsraum erhalten bleiben. Das ist in jedem Fall besser, als wenn sich die Jugendlichen privat und ohne Regeln irgendwo zu Hause treffen“, findet Bogner.

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln: „Sollten die Schulen ins Szenario B zurückkehren müssen, können unsere Einrichtungen relativ schnell reagieren und kreative Lösungen finden, was zum Beispiel die Öffnungszeiten angeht“, ist Andreas Bogner zuversichtlich.

DIE EINRICHTUNGEN

Im Stadtgebiet von Braunschweig gibt es 30 Kinder- und Jugendzentren. Die Stadt investiert jedes Jahr rund sechs Millionen Euro in den Betrieb der Einrichtungen.