Dompredigerin: „Kirche muss weiterhin ein lebendiger Ort sein“

Manchmal ist es schwer, jede einzelne Corona-Regel zu verstehen. Im Frühjahr durften Baumärkte öffnen, aber Kirchen, Theater, Kinos und viele andere nicht. Damals mussten sich die Kirchen schon einiges an Kritik anhören: „Warum wehrt ihr euch nicht massiv gegen die Schließung?“ Jetzt dürfen Kirchen offen bleiben, aber Theater, Kinos und andere sind erneut dicht. Und wieder gibt es teilweise Empörung, nur von der anderen Seite: „Warum ausgerechnet die Kirchen?!“

Haben die Kirchen zu Unrecht einen Sonderstatus? Dompredigerin Cornelia Götz sagt dazu: „Religionsfreiheit ist ein Verfassungsrecht. Natürlich ist es unfassbar traurig und schwer zu begreifen, dass man jetzt zum Beispiel nicht ins Theater gehen kann. Aber wir sollten dankbar sein für all das, was wenigstens noch geht – und nicht bitter werden über das, was nicht geht.“

Auch Kirchen müssen Hygienekonzepte vorlegen

Das, was geht, ist für die Kirchen genauso an Hygienekonzepte gekoppelt wie andernorts. Laut der aktuellen Landesverordnung gibt es bei Gottesdiensten keine generelle Teilnehmergrenze. Stattdessen wird die mögliche Teilnehmerzahl anhand der Größe und der Platzverhältnisse eines Kirchengebäudes bestimmt.

Götz ist der Hinweis wichtig, dass man nach wie vor alles tue, um Infektionen zu vermeiden. So sei der Dom zum Beispiel beim Reformationsgottesdienst stark gelüftet gewesen. „Die Türen waren geöffnet, und es war für Durchzug gesorgt. Die Anzahl der Besucher entsprach der strengen Regel im Frühjahr: 1,5 Meter Abstand und zehn Quadratmeter pro Person.“

Manche fühlen sich unwohl

Und dennoch kommt es vor, dass Menschen sich in geschlossenen Räumen, trotz Lüftung, momentan nicht wohlfühlen – auch wenn diese so groß sind wie der Dom. Götz hat Verständnis für all jene, die sich sorgen und zurzeit lieber fernbleiben. Auch anlässlich des Reformationsgottesdienstes hatte es solche Stimmen gegeben. Auf der Internetseite unserer Zeitung hatte zum Beispiel ein Leser kommentiert: „Die Mehrheit der Gottesdienstbesucher trägt keine Maske.“

Außerdem verwies er auf mögliche Gefahren durch Aerosole, die bei Gesang verbreitet werden können. Die Jugendkantorei begleitete den Gottesdienst mit 27 Sängerinnen und Sängern. „Mich wundert, dass der Auftritt der Kantorei überhaupt in Erwägung gezogen und gestattet wurde“, so der Kommentator.

Zum Stichwort Mund-Nasen-Schutz: Nach den bisher geltenden Handlungsempfehlungen der Braunschweigischen Landeskirche für die Kirchengemeinden durften die Masken am Platz abgenommen werden. Allerdings: An diesem Dienstag hat die Landeskirche ihre Handlungsempfehlungen angepasst. Darin ist nun etwas deutlicher formuliert, dass das Tragen der Maske auch während des Gottesdienstes empfohlen wird.

Zum Stichwort Jugendkantorei: Die Handlungsempfehlungen sahen bisher bis zu vier Gesangssolisten vor. Das sind weitaus weniger, als die 27, die am Reformationstag im Dom beteiligt waren. Cornelia Götz sagt dazu, dass die Landeskirche bei ihrer Empfehlung eher kleinere Gebäude im Blick gehabt habe. Im Dom habe man aufgrund der Größe und Weite andere Möglichkeiten, für Abstände zu sorgen.

Strengere Empfehlungen

Auch zur Zahl der Sänger gibt es seit Dienstag seitens der Landeskirche eine neue Empfehlung: Zulässig sind nun je nach Platz maximal acht Solisten mit mindestens sechs Metern Abstand in Gesangsrichtung. In diesem Fall ist nun also sogar mehr erlaubt als bisher. Landeskirchen-Sprecher Michael Strauß begründet dies so: Es hätten sich jetzt alle evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen auf gleichlautende Empfehlungen verständigt.

Außerdem gilt nach den aktualisierten Handlungsempfehlungen: Kein Gemeindegesang in der Kirche! Dies ist jetzt sehr strikt formuliert, bisher war der Verzicht „nur“ empfohlen. Im Freien kann nach wie vor gesungen werden – hierbei wird nun eine Maske nahegelegt. Nicht mehr erlaubt ist es, Gruppen bis zu zehn Personen ohne Abstand zu platzieren. Dies spielt zum Beispiel bei Trauerfeiern eine Rolle, wenn Verwandte und Freunde aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen.

Außerdem empfiehlt die Landeskirche den Gemeinden jetzt etwas nachdrücklicher eine Anwesenheitsdokumentation für alle Gottesdienste. Kirchen-Cafés sollten ausgesetzt werden – sie waren zuletzt mit Abstand möglich. Und: Gruppen und Kreise sollen mit wenigen Ausnahmen zumindest für den November abgesagt werden. Für Kirchenmusik-Proben gilt ab sofort: Sie sind weiterhin zulässig. Allerdings soll geprüft werden, inwieweit sie sich im November reduzieren lassen oder ausfallen können.

Wieder mehr Gottesdienst-Besucher

Es sind erschwerte Bedingungen an allen Ecken und Enden. Die Dompredigerin berichtet, wie aufwendig es in den vergangenen Monaten gewesen sei, insbesondere den Konfirmandenunterricht und den Probenbetrieb der Domsingschule corona-tauglich zu ermöglichen – und wie wichtig zugleich. „Für viele ist das ein ganz elementarer Teil ihres Soziallebens“, sagt sie.

Götz spricht vom Versuch, in allen Bereichen eine gute Balance zu halten. Der Gottesdienst-Besuch habe zuletzt wieder etwas zugenommen. „Wir merken an der Intensität, mit der die Menschen dabei sind, wie wichtig das für sie ist, wie wichtig auch seelsorgerliche Gespräche sind. Die existenziellen Fragen liegen obenauf“, sagt sie. „Viele sagen auch: Bitte macht nicht alles zu – mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf.“

Kirche müsse weiterhin ein lebendiger Ort sein. Sie könne Menschen helfen, eine Struktur im Alltag zu haben – vor allem jenen, die zum Teil schwer an den Begleiterscheinungen der Pandemie zu tragen haben, etwa Alleinstehende. Auch Kirchenmusik in reduzierter Form spiele dabei neben Wort und Gebet eine Rolle. „Das ist Verkündigung, und für viele wird es der Anker sein, um überhaupt durch diese Zeit zu kommen. Das ist unser Auftrag. Und wir haben gute Hygienekonzepte.“